Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak 2022? Ankara’ya Kasım Ayında Kar Yağacak Mı? Kar Yağışı Ankara’da Ne Zaman Başlayacak?
Kışın en kıymetli zamanları olan ve özellikle çocukların her yıl heyecan başladığı karlı kış ayları için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ilk uyarı geçtiğimiz gün geldi. Bu hafta itibariyle ülke genelinde ciddi bir fava sıcaklığı düşüşü bekleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’nın içinde bulunduğu pek çok ili kışa hazır olması konusunda uyardı! İşte Ankara'ya kar yağma durumu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Kışın en kıymetli zamanları olan ve özellikle çocukların her yıl heyecan başladığı karlı kış ayları için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ilk uyarı geçtiğimiz gün geldi. Bu hafta itibariyle ülke genelinde ciddi bir fava sıcaklığı düşüşü bekleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’nın içinde bulunduğu pek çok ili kışa hazır olması konusunda uyardı! Peki, Ankara’ya ne zaman kar yağacak 2022? Ankara’ya kasım ayında kar yağacak mı? Kar yağışı Ankara’da ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
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11 Kas 2022 - 12:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.