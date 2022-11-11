Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Kas 2022 - 12:29

Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak 2022? Ankara’ya Kasım Ayında Kar Yağacak Mı? Kar Yağışı Ankara’da Ne Zaman Başlayacak?

Kışın en kıymetli zamanları olan ve özellikle çocukların her yıl heyecan başladığı karlı kış ayları için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ilk uyarı geçtiğimiz gün geldi. Bu hafta itibariyle ülke genelinde ciddi bir fava sıcaklığı düşüşü bekleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’nın içinde bulunduğu pek çok ili kışa hazır olması konusunda uyardı! İşte Ankara'ya kar yağma durumu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...