Ara Tatil Ne Zaman Başlayacak? Ara Tatilin Başlama ve Bitiş Zamanı Ne Zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her eğitim ve öğretim sezonunun başında duyurulan takvimde bu senenin ara tatil ve yarıyıl tatili de yer aldı. Çocukların ve velilerin merakla beklediği ilk ara tatil günden güne yaklaşmaya başlamışken; Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların yeniden ne zaman sıralarına geri döneceğini de açıkladı. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her eğitim ve öğretim sezonunun başında duyurulan takvimde bu senenin ara tatil ve yarıyıl tatili de yer aldı. Çocukların ve velilerin merakla beklediği ilk ara tatil günden güne yaklaşmaya başlamışken; Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların yeniden ne zaman sıralarına geri döneceğini de açıkladı. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatilin başlama ve bitiş zamanı ne zaman? Yarıyıl tatili tarihi belli mi? İşte, detaylar…
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11 Kas 2022 - 12:37 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.