Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her eğitim ve öğretim sezonunun başında duyurulan takvimde bu senenin ara tatil ve yarıyıl tatili de yer aldı. Çocukların ve velilerin merakla beklediği ilk ara tatil günden güne yaklaşmaya başlamışken; Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların yeniden ne zaman sıralarına geri döneceğini de açıkladı. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatilin başlama ve bitiş zamanı ne zaman? Yarıyıl tatili tarihi belli mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...