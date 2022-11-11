Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Yüreklere İndirdi! Saten Kıyafetini Sütyen Giymeden Üzerine Geçirince… “Ha Giyinmişsin Ha Giyinmemişsin!” Yorumlar Arka Arkaya…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Duy Beni’de Melisa karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla resmen yüreklere indirdi. Saten kıyafetini sütyen giymeden üzerine geçiren Sümeyye Aydoğan’a “Ha giyinmişsin ha giyinmemişsin” yorumları yapıldı. Hayranlarını bir kez daha şok eden Sümeyye Aydoğan, giyim tarzıyla sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar...
Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni her bölümüyle nefesleri kesiyordu. 21. bölümde final olacağı bilinen Duy Beni dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Sümeyye Aydoğan, ekranların aranan yüzü olmuştu. Her bir karesi olay yaratan Sümeyye Aydoğan, sosyal medya üzerinden şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.