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11 Kas 2022 - 12:34

Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Yüreklere İndirdi! Saten Kıyafetini Sütyen Giymeden Üzerine Geçirince… “Ha Giyinmişsin Ha Giyinmemişsin!” Yorumlar Arka Arkaya…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Duy Beni’de Melisa karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla resmen yüreklere indirdi. Saten kıyafetini sütyen giymeden üzerine geçiren Sümeyye Aydoğan’a “Ha giyinmişsin ha giyinmemişsin” yorumları yapıldı. Hayranlarını bir kez daha şok eden Sümeyye Aydoğan, giyim tarzıyla sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar...