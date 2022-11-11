- 11 Kas 2022 - 12:34 G: 11 Kas 2022 - 12:48

Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Yüreklere İndirdi! Saten Kıyafetini Sütyen Giymeden Üzerine Geçirince… “Ha Giyinmişsin Ha Giyinmemişsin!” Yorumlar Arka Arkaya…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Duy Beni’de Melisa karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla resmen yüreklere indirdi. Saten kıyafetini sütyen giymeden üzerine geçiren Sümeyye Aydoğan’a “Ha giyinmişsin ha giyinmemişsin” yorumları yapıldı. Hayranlarını bir kez daha şok eden Sümeyye Aydoğan, giyim tarzıyla sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar...

Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni her bölümüyle nefesleri kesiyordu. 21. bölümde final olacağı bilinen Duy Beni dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Sümeyye Aydoğan, ekranların aranan yüzü olmuştu. Her bir karesi olay yaratan Sümeyye Aydoğan, sosyal medya üzerinden şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Kas 2022 - 12:34 Ankara- Yaşam

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