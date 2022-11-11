Bensu Soral’ın Kardeşi Bedirhan Soral'ı Görenler Gözlerine İnanamadı! Bedirhan Soral Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gözde Kansu Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Şimdilerde Tuzak isimli dizi ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan ünlü oyuncu Bensu Soral, performansı ile kendisine bir kez daha izleyicisini hayran bıraktı. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Tuzak ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Bensu Soral’ın kardeşi Bedirhan Soral ile benzerliği ise, televizyon seyircisinin dikkatini çekti. İşte detaylar...
Şimdilerde Tuzak isimli dizi ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan ünlü oyuncu Bensu Soral, performansı ile kendisine bir kez daha izleyicisini hayran bıraktı. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Tuzak ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Bensu Soral’ın kardeşi Bedirhan Soral ile benzerliği ise, televizyon seyircisinin dikkatini çekti. İkiz oldukları duyanları daha şaşırtan Bensu ve Bedirhan Soral kardeşler, geçtiğimiz gün yaptığı o paylaşımla herkesi şoktan şoka sürükledi. Peki, Bensu Soral’ın ikizi Bedirhan Soral kimdir? Bedirhan Soral kaç yaşında, aslen nereli? Bedirhan Soral ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
11 Kas 2022 - 12:50 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.