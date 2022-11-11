Bensu Soral’ın Kardeşi Bedirhan Soral'ı Görenler Gözlerine İnanamadı! Bedirhan Soral Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gözde Kansu Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Şimdilerde Tuzak isimli dizi ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan ünlü oyuncu Bensu Soral, performansı ile kendisine bir kez daha izleyicisini hayran bıraktı. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Tuzak ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Bensu Soral’ın kardeşi Bedirhan Soral ile benzerliği ise, televizyon seyircisinin dikkatini çekti. İkiz oldukları duyanları daha şaşırtan Bensu ve Bedirhan Soral kardeşler, geçtiğimiz gün yaptığı o paylaşımla herkesi şoktan şoka sürükledi. Peki, Bensu Soral’ın ikizi Bedirhan Soral kimdir? Bedirhan Soral kaç yaşında, aslen nereli? Bedirhan Soral ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…

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