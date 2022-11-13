- 13 Kas 2022 - 21:05 G: 13 Kas 2022 - 21:06

Evlilikte Bencil, Beceriksiz ve Kalpsiz Burçlar Belli Oldu! Bu Burçlarla Evlenmeyin, Uzak Durun! İşte Aile Kurmayı Beceremeyen Sabıkalı O Burçlar…

Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler, o burca sahip olan insanların mükemmel bir şekilde aile yaşantısına sahip olacağı anlamına gelmiyor. Tam aksine bazı insanlar sahip oldukları burçların karakteristik özelliklerinin etkisiyle hiç de evlilik insanı falan olmuyor. Sizde evliliği kıvıramayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler, o burca sahip olan insanların mükemmel bir şekilde aile yaşantısına sahip olacağı anlamına gelmiyor. Tam aksine bazı insanlar sahip oldukları burçların karakteristik özelliklerinin etkisiyle hiç de evlilik insanı falan olmuyor. Evlilik yerine daha çok kısa süreli ilişkilerin insanı olan bu burçlar, aile olmaktan kaçındıkları gibi evliliği de zaten pek kıvıramıyor! Peki, evliliği kıvıramayan burçlar hangileridir? Aile olmaktan kaçınan burçlar hangileri? İşte bencil ve kalpsiz burçlar…

13 Kas 2022 - 21:05 - Burç Haberleri

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