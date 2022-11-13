Evlilikte Bencil, Beceriksiz ve Kalpsiz Burçlar Belli Oldu! Bu Burçlarla Evlenmeyin, Uzak Durun! İşte Aile Kurmayı Beceremeyen Sabıkalı O Burçlar…
Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler, o burca sahip olan insanların mükemmel bir şekilde aile yaşantısına sahip olacağı anlamına gelmiyor. Tam aksine bazı insanlar sahip oldukları burçların karakteristik özelliklerinin etkisiyle hiç de evlilik insanı falan olmuyor. Sizde evliliği kıvıramayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler, o burca sahip olan insanların mükemmel bir şekilde aile yaşantısına sahip olacağı anlamına gelmiyor. Tam aksine bazı insanlar sahip oldukları burçların karakteristik özelliklerinin etkisiyle hiç de evlilik insanı falan olmuyor. Evlilik yerine daha çok kısa süreli ilişkilerin insanı olan bu burçlar, aile olmaktan kaçındıkları gibi evliliği de zaten pek kıvıramıyor! Peki, evliliği kıvıramayan burçlar hangileridir? Aile olmaktan kaçınan burçlar hangileri? İşte bencil ve kalpsiz burçlar…
13 Kas 2022 - 21:05 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.