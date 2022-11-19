Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Hande Ataiz Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Hande Ataiz Sevgilisi Kim, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Kanal D ekranlarından bu sene üçüncü sezonu ile seyirci karşısına çıkan ve her bölümü ile daha da çok ilgi görür hale gelmiş olan Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi, şimdilerde performansı ile en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Koroğlu ailesinin aile dostunun kızı ve Sedat’ın sevgilisi olan Cana’ya hayat veren Hande Ataizi, yeni rolüyle seyircisinden tam not almayı başardı. Peki, Camdaki Kız dizisinin Cana’sı kimdir? Hande Ataizi kaç yaşında, aslen nereli? Hande Ataizi nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…