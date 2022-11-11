- 11 Kas 2022 - 13:16 G: 11 Kas 2022 - 13:21

Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Kimdir? Hande Ataizi’nin Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Asla Belli Etmiyor!

Kanal D ekranlarından bu sene üçüncü sezonu ile seyirci karşısına çıkan ve her bölümü ile daha da çok ilgi görür hale gelmiş olan Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi, şimdilerde performansı ile en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte Hande Ataizi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Kanal D ekranlarından bu sene üçüncü sezonu ile seyirci karşısına çıkan ve her bölümü ile daha da çok ilgi görür hale gelmiş olan Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi, şimdilerde performansı ile en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Koroğlu ailesinin aile dostunun kızı ve Sedat’ın sevgilisi olan Cana’ya hayat veren Hande Ataizi, yeni rolüyle seyircisinden tam not almayı başardı. Peki, Camdaki Kız dizisinin Cana’sı kimdir? Hande Ataizi kaç yaşında, aslen nereli? Hande Ataizi nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

11 Kas 2022 - 13:16 - Magazin

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