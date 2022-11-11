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11 Kas 2022 - 13:17

Survivor Panorama Masasına Acun Ilıcalı’dan Titreten Müdahale! Kadroyu Oluşturdu; O İsimlerle Anlaşmayı Tekrarladı! Kavgaya, Gürültüye Hazır Olun! Geliyorlar…

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması için tüm çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Survivor 2023 yarışmasının kadrosunu belli ettikten sonra Panorama masasına sıçrayan Acun Ilıcalı, titreten bir müdahalede bulundu ve tüm sunucuları değiştirdi. Kavgaya, gürültüye hazır olun çünkü gümbür gümbür geliyorlar…