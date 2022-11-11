Survivor Panorama Masasına Acun Ilıcalı’dan Titreten Müdahale! Kadroyu Oluşturdu; O İsimlerle Anlaşmayı Tekrarladı! Kavgaya, Gürültüye Hazır Olun! Geliyorlar…
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması için tüm çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Survivor 2023 yarışmasının kadrosunu belli ettikten sonra Panorama masasına sıçrayan Acun Ilıcalı, titreten bir müdahalede bulundu ve tüm sunucuları değiştirdi. Kavgaya, gürültüye hazır olun çünkü gümbür gümbür geliyorlar…
Acun Ilıcalı’nın yapımcılığıyla ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının yorumculuğunu üstlenen Hakan Hatipoğlu, Damla Can, Kübra Açıl ve Kemal Özcanlı seyircilere farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Oldukça değerli yorumlarda bulunarak olaylara aksiyon kazandıran 4 ismin hepsinin değiştiği gündeme bomba gibi düştü. Peki, Hakan Hatipoğlu, Damla Can, Kübra Açıl ve Kemal Özcanlı yerine kimler gelecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.