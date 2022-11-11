- 11 Kas 2022 - 13:17 G: 11 Kas 2022 - 13:38

Survivor Panorama Masasına Acun Ilıcalı’dan Titreten Müdahale! Kadroyu Oluşturdu; O İsimlerle Anlaşmayı Tekrarladı! Kavgaya, Gürültüye Hazır Olun! Geliyorlar…

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması için tüm çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Survivor 2023 yarışmasının kadrosunu belli ettikten sonra Panorama masasına sıçrayan Acun Ilıcalı, titreten bir müdahalede bulundu ve tüm sunucuları değiştirdi. Kavgaya, gürültüye hazır olun çünkü gümbür gümbür geliyorlar…

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığıyla ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının yorumculuğunu üstlenen Hakan Hatipoğlu, Damla Can, Kübra Açıl ve Kemal Özcanlı seyircilere farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Oldukça değerli yorumlarda bulunarak olaylara aksiyon kazandıran 4 ismin hepsinin değiştiği gündeme bomba gibi düştü. Peki, Hakan Hatipoğlu, Damla Can, Kübra Açıl ve Kemal Özcanlı yerine kimler gelecek?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Kas 2022 - 13:17 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Kimdir? Hande Ataizi’nin Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Asla Belli Etmiyor! mask
Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Kimdir? Hande Ataizi’nin Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Asla Belli Etmiyor!
Bensu Soral’ın Kardeşi Bedirhan Soral Bir İçim Su! Bedirhan Soral’ın Mesleğini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer… mask
Bensu Soral’ın Kardeşi Bedirhan Soral Bir İçim Su! Bedirhan Soral’ın Mesleğini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…
Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Yüreklere İndirdi! Saten Kıyafetini Sütyen Giymeden Üzerine Geçirince… “Ha Giyinmişsin Ha Giyinmemişsin!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Yüreklere İndirdi! Saten Kıyafetini Sütyen Giymeden Üzerine Geçirince… “Ha Giyinmişsin Ha Giyinmemişsin!” Yorumlar Arka Arkaya…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Ortaya Çıktı! O Ünlü İsmi Görünce Şok Olacaksınız! Finalde Feride Ayarı Çekmişti; Yüzünü Görenler...! “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Ortaya Çıktı! O Ünlü İsmi Görünce Şok Olacaksınız! Finalde Feride Ayarı Çekmişti; Yüzünü Görenler...! “Yok Artık!”
Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak 2022? Ankara’ya Kasım Ayında Kar Yağacak Mı? Kar Yağışı Ankara’da Ne Zaman Başlayacak? mask
Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak 2022? Ankara’ya Kasım Ayında Kar Yağacak Mı? Kar Yağışı Ankara’da Ne Zaman Başlayacak?
Hande Erçel Eniştesi Caner Yıldırım'ı Yıktı Geçti! Resmen Meydan Okudu! Gamze Erçel Neye Uğradığını Şaşırdı! Kerem Bürsin'i Takipten Çıkarınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki... mask
Hande Erçel Eniştesi Caner Yıldırım'ı Yıktı Geçti! Resmen Meydan Okudu! Gamze Erçel Neye Uğradığını Şaşırdı! Kerem Bürsin'i Takipten Çıkarınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki...
Masterchef Metin’in Kaşığı Geri Alındı! Kimse Bunu Beklemiyordu; Çalıntı Tabak Şoku Acun Medya’yı Salladı! Twitter Yıkılıyor, Kabul Edilir Gibi Değil! mask
Masterchef Metin’in Kaşığı Geri Alındı! Kimse Bunu Beklemiyordu; Çalıntı Tabak Şoku Acun Medya’yı Salladı! Twitter Yıkılıyor, Kabul Edilir Gibi Değil!
Metin Hara’nın Eski Sevgilileri Duyan Şaştı Kaldı! Hepsi Çok Ünlü! Hilal Altınbilek, Adriana Lima, Müge Boz... "Bizde Olmayıp, Onda Olan Ne Var" Metin Hara Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir? mask
Metin Hara’nın Eski Sevgilileri Duyan Şaştı Kaldı! Hepsi Çok Ünlü! Hilal Altınbilek, Adriana Lima, Müge Boz... "Bizde Olmayıp, Onda Olan Ne Var" Metin Hara Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir?
Masterchef Somer Şef’in Oğlunu Görenler Şaştı Kaldı! Hem Yakışıklı, Hem Oyuncu! Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk” mask
Masterchef Somer Şef’in Oğlunu Görenler Şaştı Kaldı! Hem Yakışıklı, Hem Oyuncu! Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk”
Seda Sayan'ın Çorap Tutkusu! Okan Bayülgen Dalga Geçince Bacağını Masaya Uzattı! "Ayak Seven..." İzleyenlerin Nutku Tutuldu! mask
Seda Sayan'ın Çorap Tutkusu! Okan Bayülgen Dalga Geçince Bacağını Masaya Uzattı! "Ayak Seven..." İzleyenlerin Nutku Tutuldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Kimdir? Hande Ataizi’nin Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Asla Belli Etmiyor! mask
Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Kimdir? Hande Ataizi’nin Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Asla Belli Etmiyor!
Evliliği Kıvıramayan Burçlar Hangileridir? Aile Olmaktan Kaçınırlar! İşte Bencil ve Kalpsiz Burçlar… mask
Evliliği Kıvıramayan Burçlar Hangileridir? Aile Olmaktan Kaçınırlar! İşte Bencil ve Kalpsiz Burçlar…
Hangi Burcun Para Kazanma Oranı Daha Yüksektir? Hemen Piyangoya Başvurun! Şans Oyunlarında Yüzü Gülen Burçlar Belli Oldu! mask
Hangi Burcun Para Kazanma Oranı Daha Yüksektir? Hemen Piyangoya Başvurun! Şans Oyunlarında Yüzü Gülen Burçlar Belli Oldu!
Bensu Soral’ın Kardeşi Bedirhan Soral Bir İçim Su! Bedirhan Soral’ın Mesleğini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer… mask
Bensu Soral’ın Kardeşi Bedirhan Soral Bir İçim Su! Bedirhan Soral’ın Mesleğini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…
Ara Tatil Ne Zaman Başlayacak? Ara Tatilin Başlama ve Bitiş Zamanı Ne Zaman? mask
Ara Tatil Ne Zaman Başlayacak? Ara Tatilin Başlama ve Bitiş Zamanı Ne Zaman?
Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Yüreklere İndirdi! Saten Kıyafetini Sütyen Giymeden Üzerine Geçirince… “Ha Giyinmişsin Ha Giyinmemişsin!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Yüreklere İndirdi! Saten Kıyafetini Sütyen Giymeden Üzerine Geçirince… “Ha Giyinmişsin Ha Giyinmemişsin!” Yorumlar Arka Arkaya…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL