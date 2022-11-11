Asgari Ücretle Çalışan 10 Milyon Kişiye Büyük Müjde! 12 Bin Lira Oldu Mu? Bakan Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki... Tarihler Belli Oldu; Hemen Notunuzu Alın...
Asgari ücretle çalışan 10 Milyon kişiye büyük müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklama kısa sürede geniş yankı uyandırırken vatandaşlarsa gözlerini kulaklarını dört açtılar ve konuya ilişkin detayları araştırmaya başladılar. Peki, ortalığı bu denli ayağa kaldıran açıklamanın detayları neydi?
Türkiye’de yaşayan ve asgari ücretle çalışan 10 Milyon kişiye maaşlarıyla alakalı müjdeyi Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamayla milyonlarca kişinin yüreğine su serperken EYT’lilerle alakalı yaptığı konuşması da gündemde geniş yankı uyandırdı. İşte o açıklama ve konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.