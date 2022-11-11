Asgari Ücretle Çalışan 10 Milyon Kişiye Büyük Müjde! 12 Bin Lira Oldu Mu? Bakan Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki... Tarihler Belli Oldu; Hemen Notunuzu Alın...

Türkiye’de yaşayan ve asgari ücretle çalışan 10 Milyon kişiye maaşlarıyla alakalı müjdeyi Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamayla milyonlarca kişinin yüreğine su serperken EYT’lilerle alakalı yaptığı konuşması da gündemde geniş yankı uyandırdı. İşte o açıklama ve konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!

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