- 11 Kas 2022 - 13:53 G: 11 Kas 2022 - 14:03

Asgari Ücretle Çalışan 10 Milyon Kişiye Büyük Müjde! 12 Bin Lira Oldu Mu? Bakan Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki... Tarihler Belli Oldu; Hemen Notunuzu Alın...

Asgari ücretle çalışan 10 Milyon kişiye büyük müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklama kısa sürede geniş yankı uyandırırken vatandaşlarsa gözlerini kulaklarını dört açtılar ve konuya ilişkin detayları araştırmaya başladılar. Peki, ortalığı bu denli ayağa kaldıran açıklamanın detayları neydi?

Türkiye’de yaşayan ve asgari ücretle çalışan 10 Milyon kişiye maaşlarıyla alakalı müjdeyi Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamayla milyonlarca kişinin yüreğine su serperken EYT’lilerle alakalı yaptığı konuşması da gündemde geniş yankı uyandırdı. İşte o açıklama ve konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!

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11 Kas 2022 - 13:53 Ankara- Yaşam

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