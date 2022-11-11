Masterchef Fatma Nur Çok Fena “Zort” Oldu! Dediği Lafı Öyle Bir Yedi Ki, Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yazık Kafana!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Fatma Nur, çok fena “Zort” oldu! Dediği lafı yemek zorunda kalan Fatma Nur, sosyal medyayı zangır zangır salladı. Birçok kişi Fatma Nur’a ise “Yazık kafana ya” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
“Dünyanın en zor yarışması” olarak adlandırılan Masterchef yarışmasının son bölümünde; 10 Kasım’a özel yemekler pişirilmişti. Mavi takım daha az başarılı yemekler yapınca; bireysel dokunulmazlık mücadelesi vermişlerdi. Yarışmanın son bölümünde Fatma Nur’un yaptıkları ise yine tepkilere neden olmuştu. Peki, Masterchef yarışmasında Fatma Nur bu kez ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.