Masterchef Fatma Nur Çok Fena “Zort” Oldu! Dediği Lafı Öyle Bir Yedi Ki, Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yazık Kafana!”

“Dünyanın en zor yarışması” olarak adlandırılan Masterchef yarışmasının son bölümünde; 10 Kasım’a özel yemekler pişirilmişti. Mavi takım daha az başarılı yemekler yapınca; bireysel dokunulmazlık mücadelesi vermişlerdi. Yarışmanın son bölümünde Fatma Nur’un yaptıkları ise yine tepkilere neden olmuştu. Peki, Masterchef yarışmasında Fatma Nur bu kez ne yaptı?

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