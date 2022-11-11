- 11 Kas 2022 - 14:34 G: 11 Kas 2022 - 14:42

Masterchef Fatma Nur Çok Fena “Zort” Oldu! Dediği Lafı Öyle Bir Yedi Ki, Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yazık Kafana!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Fatma Nur, çok fena “Zort” oldu! Dediği lafı yemek zorunda kalan Fatma Nur, sosyal medyayı zangır zangır salladı. Birçok kişi Fatma Nur’a ise “Yazık kafana ya” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

“Dünyanın en zor yarışması” olarak adlandırılan Masterchef yarışmasının son bölümünde; 10 Kasım’a özel yemekler pişirilmişti. Mavi takım daha az başarılı yemekler yapınca; bireysel dokunulmazlık mücadelesi vermişlerdi. Yarışmanın son bölümünde Fatma Nur’un yaptıkları ise yine tepkilere neden olmuştu. Peki, Masterchef yarışmasında Fatma Nur bu kez ne yaptı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Kas 2022 - 14:34 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Metin’in Kaşığı Geri Alındı! Kimse Bunu Beklemiyordu; Çalıntı Tabak Şoku Acun Medya’yı Salladı! Twitter Yıkılıyor, Kabul Edilir Gibi Değil! mask
Masterchef Metin’in Kaşığı Geri Alındı! Kimse Bunu Beklemiyordu; Çalıntı Tabak Şoku Acun Medya’yı Salladı! Twitter Yıkılıyor, Kabul Edilir Gibi Değil!
Masterchef Somer Şef’in Oğlunu Görenler Şaştı Kaldı! Hem Yakışıklı, Hem Oyuncu! Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk” mask
Masterchef Somer Şef’in Oğlunu Görenler Şaştı Kaldı! Hem Yakışıklı, Hem Oyuncu! Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk”
Masterchef Gamze’ye Acun Medya’dan Hayatının Teklifi Geldi! Bundan Sonra Kadrolu Çalışan… Maaşı, Sigortası Yatmaya Başladı! “Yok Artık!” mask
Masterchef Gamze’ye Acun Medya’dan Hayatının Teklifi Geldi! Bundan Sonra Kadrolu Çalışan… Maaşı, Sigortası Yatmaya Başladı! “Yok Artık!”
Masterchef’te Şeflerin Hatası Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı! Anında Telefona Sarıldı; “Nasıl Hak Yersiniz!” Diye Bas Bas… Twitter’da Linç Var! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Şeflerin Hatası Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı! Anında Telefona Sarıldı; “Nasıl Hak Yersiniz!” Diye Bas Bas… Twitter’da Linç Var! Neler Oluyor?
Masterchef Serpilay Ölüm Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Yarışmadan Ayrıldıktan Sonra Öyle İtiraflarda Bulundu Ki… Acun Medya “Sil” Dese Bile Çok Geç! mask
Masterchef Serpilay Ölüm Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Yarışmadan Ayrıldıktan Sonra Öyle İtiraflarda Bulundu Ki… Acun Medya “Sil” Dese Bile Çok Geç!
Masterchef Yarışmasının Şeflerine Büyük Saygısızlık! Acun Ilıcalı Rapor İstedi! Burak Kaya ve Fatma Nur Gözlerinin İçine Baka Baka… Diskalifiye An Meselesi! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasının Şeflerine Büyük Saygısızlık! Acun Ilıcalı Rapor İstedi! Burak Kaya ve Fatma Nur Gözlerinin İçine Baka Baka… Diskalifiye An Meselesi! Neler Oldu Neler…
Masterchef Yarışmasında Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkartan Kavga! İki İsminde Gözünün Yaşına Bakmadı, Perde Arkası Dudakları Uçuklatıyor! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkartan Kavga! İki İsminde Gözünün Yaşına Bakmadı, Perde Arkası Dudakları Uçuklatıyor! Neler Oluyor?
Masterchef Burak Kaya’nın Fahriye Evcen’le Bağlantısı Şok Etti! Abi Değil, Kardeş Değil… Twitter Bunu Konuşuyor! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi… mask
Masterchef Burak Kaya’nın Fahriye Evcen’le Bağlantısı Şok Etti! Abi Değil, Kardeş Değil… Twitter Bunu Konuşuyor! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi…
Masterchef Büşra’dan Kahreden Haber Geldi! Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı; Sevenleri Hayatının Şokunu Yaşadı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı… “Yok Artık!” mask
Masterchef Büşra’dan Kahreden Haber Geldi! Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı; Sevenleri Hayatının Şokunu Yaşadı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı… “Yok Artık!”
Masterchef Gamze'den Olay Sözler! Ağzını Kimse Kapatamadı! 12 Yarışmacıyı da Tam Karşısına Aldı; “Nasıl Bir...!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Masterchef Gamze'den Olay Sözler! Ağzını Kimse Kapatamadı! 12 Yarışmacıyı da Tam Karşısına Aldı; “Nasıl Bir...!” Tepkiler Arka Arkaya…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Panorama Masasına Acun Ilıcalı’dan Titreten Müdahale! Kadroyu Oluşturdu; O İsimlerle Anlaşmayı Tekrarladı! Kavgaya, Gürültüye Hazır Olun! Geliyorlar… mask
Survivor Panorama Masasına Acun Ilıcalı’dan Titreten Müdahale! Kadroyu Oluşturdu; O İsimlerle Anlaşmayı Tekrarladı! Kavgaya, Gürültüye Hazır Olun! Geliyorlar…
Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Kimdir? Hande Ataizi’nin Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Asla Belli Etmiyor! mask
Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Kimdir? Hande Ataizi’nin Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Asla Belli Etmiyor!
Bensu Soral’ın Kardeşi Bedirhan Soral Bir İçim Su! Bedirhan Soral’ın Mesleğini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer… mask
Bensu Soral’ın Kardeşi Bedirhan Soral Bir İçim Su! Bedirhan Soral’ın Mesleğini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…
Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Yüreklere İndirdi! Saten Kıyafetini Sütyen Giymeden Üzerine Geçirince… “Ha Giyinmişsin Ha Giyinmemişsin!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Yüreklere İndirdi! Saten Kıyafetini Sütyen Giymeden Üzerine Geçirince… “Ha Giyinmişsin Ha Giyinmemişsin!” Yorumlar Arka Arkaya…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Ortaya Çıktı! O Ünlü İsmi Görünce Şok Olacaksınız! Finalde Feride Ayarı Çekmişti; Yüzünü Görenler...! “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Ortaya Çıktı! O Ünlü İsmi Görünce Şok Olacaksınız! Finalde Feride Ayarı Çekmişti; Yüzünü Görenler...! “Yok Artık!”
Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak 2022? Ankara’ya Kasım Ayında Kar Yağacak Mı? Kar Yağışı Ankara’da Ne Zaman Başlayacak? mask
Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak 2022? Ankara’ya Kasım Ayında Kar Yağacak Mı? Kar Yağışı Ankara’da Ne Zaman Başlayacak?
Hande Erçel Eniştesi Caner Yıldırım'ı Yıktı Geçti! Resmen Meydan Okudu! Gamze Erçel Neye Uğradığını Şaşırdı! Kerem Bürsin'i Takipten Çıkarınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki... mask
Hande Erçel Eniştesi Caner Yıldırım'ı Yıktı Geçti! Resmen Meydan Okudu! Gamze Erçel Neye Uğradığını Şaşırdı! Kerem Bürsin'i Takipten Çıkarınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki...
Masterchef Metin’in Kaşığı Geri Alındı! Kimse Bunu Beklemiyordu; Çalıntı Tabak Şoku Acun Medya’yı Salladı! Twitter Yıkılıyor, Kabul Edilir Gibi Değil! mask
Masterchef Metin’in Kaşığı Geri Alındı! Kimse Bunu Beklemiyordu; Çalıntı Tabak Şoku Acun Medya’yı Salladı! Twitter Yıkılıyor, Kabul Edilir Gibi Değil!
Metin Hara’nın Eski Sevgilileri Duyan Şaştı Kaldı! Hepsi Çok Ünlü! Hilal Altınbilek, Adriana Lima, Müge Boz... "Bizde Olmayıp, Onda Olan Ne Var" Metin Hara Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir? mask
Metin Hara’nın Eski Sevgilileri Duyan Şaştı Kaldı! Hepsi Çok Ünlü! Hilal Altınbilek, Adriana Lima, Müge Boz... "Bizde Olmayıp, Onda Olan Ne Var" Metin Hara Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir?
Masterchef Somer Şef’in Oğlunu Görenler Şaştı Kaldı! Hem Yakışıklı, Hem Oyuncu! Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk” mask
Masterchef Somer Şef’in Oğlunu Görenler Şaştı Kaldı! Hem Yakışıklı, Hem Oyuncu! Genç Kızlara Kalp Krizi Geçirtti! “Sanat Eseri Gibi Çocuk”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Doğuştan Para Kazanma Konusunda Şanslı Burçlar Belli Oldu! Milli Piyango En Çok Onlara Çıkıyor! İşte Oturarak Paraya Para Demeyen O Burçlar... mask
Doğuştan Para Kazanma Konusunda Şanslı Burçlar Belli Oldu! Milli Piyango En Çok Onlara Çıkıyor! İşte Oturarak Paraya Para Demeyen O Burçlar...
Asgari Ücretle Çalışan 10 Milyon Kişiye Büyük Müjde! 12 Bin Lira Oldu Mu? Bakan Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki... Tarihler Belli Oldu; Hemen Notunuzu Alın... mask
Asgari Ücretle Çalışan 10 Milyon Kişiye Büyük Müjde! 12 Bin Lira Oldu Mu? Bakan Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki... Tarihler Belli Oldu; Hemen Notunuzu Alın...
Survivor Panorama Masasına Acun Ilıcalı’dan Titreten Müdahale! Kadroyu Oluşturdu; O İsimlerle Anlaşmayı Tekrarladı! Kavgaya, Gürültüye Hazır Olun! Geliyorlar… mask
Survivor Panorama Masasına Acun Ilıcalı’dan Titreten Müdahale! Kadroyu Oluşturdu; O İsimlerle Anlaşmayı Tekrarladı! Kavgaya, Gürültüye Hazır Olun! Geliyorlar…
Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Kimdir? Hande Ataizi’nin Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Asla Belli Etmiyor! mask
Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Kimdir? Hande Ataizi’nin Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Asla Belli Etmiyor!
Evleneceğiniz Kişi Bu Burç İse Uzak Durun! Aile Kurmayı Beceremiyorlar! İşte Bencil, Beceriksiz ve Kalpsiz O Burçlar… mask
Evleneceğiniz Kişi Bu Burç İse Uzak Durun! Aile Kurmayı Beceremiyorlar! İşte Bencil, Beceriksiz ve Kalpsiz O Burçlar…
Bensu Soral’ın Kardeşi Bedirhan Soral Bir İçim Su! Bedirhan Soral’ın Mesleğini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer… mask
Bensu Soral’ın Kardeşi Bedirhan Soral Bir İçim Su! Bedirhan Soral’ın Mesleğini Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL