- 12 Kas 2022 - 10:39

Emekli, Memur ve Çalışan Herkesi İlgilendiriyor! Zam, Erken Ödeme Ve İkramiye Alabilmenin Formülü Bulundu! EYT’de Son Yeni Durum Ne?

Bir süredir özellikle de Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaca EYT’lilere ilişkin düzenlemenin gündeme gelmesinin ardından vatandaşların merak ile yöntemlerini araştırdığı erken emeklilikte uzmanlar yeni bir yöntemi ele almaya başladı. İşte çalışan ve emekli kesimi ilgilendiren detaylar...

Bir süredir özellikle de Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaca EYT’lilere ilişkin düzenlemenin gündeme gelmesinin ardından vatandaşların merak ile yöntemlerini araştırdığı erken emeklilikte uzmanlar yeni bir yöntemi ele almaya başladı. 2023 yılının ocak ayı girmeden başvuru yapmayı daha doğru bulan sosyal güvenlik uzmanları, o yöntem ile erken emekli olunabileceğinin altını çizdi. Peki, erken emeklilik formülü neler? Nasıl erkenden emekli olabilirim? EYT’de son durum ne? İşte, detaylar…

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12 Kas 2022 - 10:39 - Gündem

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