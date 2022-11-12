Somer Sivrioğlu Yıllarca Aç Kalmış! Eski Eş İtirafı Şok Etti! Ölüm Sessizliğini Çok Fena Bozdu; Ağızlar Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Boşanmasından yeni bir aşk yaşamasında kadar gündemlerden düşmeyen ünlü şef Somer Sivrioğlu’ndan boşanmanın üzerinden geçen bir yıl sonra itiraf geldi. Eski eşi Aslı Sivrioğlu ile ilgili konuşan Somer Sivrioğlu, herkesi şaşırtacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Boşanmasından yeni bir aşk yaşamasında kadar gündemlerden düşmeyen ünlü şef Somer Sivrioğlu’ndan boşanmanın üzerinden geçen bir yıl sonra itiraf geldi. Eski eşi Aslı Sivrioğlu ile ilgili konuşan Somer Sivrioğlu, herkesi şaşırtacak açıklamalarda bulundu. Peki, Somer Sivrioğlu ne dedi? Somer Sivrioğlu eski esi ile ilgili ne itiraf etti? Somer Sivrioğlu ne hakkında konuştu? İşte, detaylar…
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12 Kas 2022 - 10:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.