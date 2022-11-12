Somer Sivrioğlu Yıllarca Aç Kalmış! Eski Eş İtirafı Şok Etti! Ölüm Sessizliğini Çok Fena Bozdu; Ağızlar Açık Kaldı! Neler Oluyor?

Boşanmasından yeni bir aşk yaşamasında kadar gündemlerden düşmeyen ünlü şef Somer Sivrioğlu’ndan boşanmanın üzerinden geçen bir yıl sonra itiraf geldi. Eski eşi Aslı Sivrioğlu ile ilgili konuşan Somer Sivrioğlu, herkesi şaşırtacak açıklamalarda bulundu. Peki, Somer Sivrioğlu ne dedi? Somer Sivrioğlu eski esi ile ilgili ne itiraf etti? Somer Sivrioğlu ne hakkında konuştu? İşte, detaylar…

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