Camdaki Kız Dizisi Aşk Yumağına Döndü! Nalan ile Hayri Aşkından Sonra... Rafet ile Pervin’in Aşkı Başladı! Gülcihan Geri Atmıyor...
Kanal D ekranlarından üç sezondur seyirci karşısına çıkmaya devam eden Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu hafta da seyircisi ile buluştu. Hayri ve Nalan arasındaki yasak aşka odaklanmaya başlamış olan Camdaki Kız dizisi, taze çiftlere bir sürpriz yaptı. İşte Camdaki Kız dizisinden son detaylar...
Kanal D ekranlarından üç sezondur seyirci karşısına çıkmaya devam eden Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu hafta da seyircisi ile buluştu. Hayri ve Nalan arasındaki yasak aşka odaklanmaya başlamış olan Camdaki Kız dizisi, taze çiftlere bir sürpriz yaptı. Seyircisinin şoke olduğu o sahne sonrası Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ile beklenmeye başladı. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oldu? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Camdaki Kız dizisi Hayri ile Nalan’ı kim gördü? İşte, detaylar…
12 Kas 2022 - 09:47 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.