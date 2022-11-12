Camdaki Kız Dizisi Aşk Yumağına Döndü! Nalan ile Hayri Aşkından Sonra... Rafet ile Pervin’in Aşkı Başladı! Gülcihan Geri Atmıyor...

Kanal D ekranlarından üç sezondur seyirci karşısına çıkmaya devam eden Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu hafta da seyircisi ile buluştu. Hayri ve Nalan arasındaki yasak aşka odaklanmaya başlamış olan Camdaki Kız dizisi, taze çiftlere bir sürpriz yaptı. Seyircisinin şoke olduğu o sahne sonrası Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ile beklenmeye başladı. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oldu? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Camdaki Kız dizisi Hayri ile Nalan’ı kim gördü? İşte, detaylar…