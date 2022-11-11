ÖTV İndirimi Yok, Matrah Düzenlemesi Geliyor! Otomobil fiyatları düşecek mi? Matrah nedir, matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?
Bir süredir zam üzerine zam alan sıfır araçların ikinci el araç piyasasını da artırmasının ardından otomotiv sektöründe satışlar durma noktasına geldi. Bu durumdan rahatsız olan galeri sahipleri ile zamlara yetişemeyen vatandaş cephesinde bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi beklentisi oluşmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den o beklentilere yanıt geldi. İşte detaylar...
Bir süredir zam üzerine zam alan sıfır araçların ikinci el araç piyasasını da artırmasının ardından otomotiv sektöründe satışlar durma noktasına geldi. Bu durumdan rahatsız olan galeri sahipleri ile zamlara yetişemeyen vatandaş cephesinde bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi beklentisi oluşmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den o beklentilere yanıt geldi. Peki, otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi? Otomobillerde ÖTV matrahı düzenlemesi yapılacak mı? Otomobil fiyatları düşer mi? İşte, detaylar…
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11 Kas 2022 - 23:47 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.