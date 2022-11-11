- 11 Kas 2022 - 23:47

ÖTV İndirimi Yok, Matrah Düzenlemesi Geliyor! Otomobil fiyatları düşecek mi? Matrah nedir, matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?

Bir süredir zam üzerine zam alan sıfır araçların ikinci el araç piyasasını da artırmasının ardından otomotiv sektöründe satışlar durma noktasına geldi. Bu durumdan rahatsız olan galeri sahipleri ile zamlara yetişemeyen vatandaş cephesinde bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi beklentisi oluşmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den o beklentilere yanıt geldi. İşte detaylar...

Bir süredir zam üzerine zam alan sıfır araçların ikinci el araç piyasasını da artırmasının ardından otomotiv sektöründe satışlar durma noktasına geldi. Bu durumdan rahatsız olan galeri sahipleri ile zamlara yetişemeyen vatandaş cephesinde bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi beklentisi oluşmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den o beklentilere yanıt geldi. Peki, otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi? Otomobillerde ÖTV matrahı düzenlemesi yapılacak mı? Otomobil fiyatları düşer mi? İşte, detaylar…

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11 Kas 2022 - 23:47 - Gündem

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