Murat Göğebakan Hayat Hikayesi "Anlatacak" Filmi Geliyor! Kalbim Yaralı Filminin Çekimleri Başladı! O Sahneler Gözyaşlarına Boğacak! Filminin Kadrosuna Belli Oldu... Bomba İsimler Geliyor!
Son zamanlarda artan biyografik filmlerin arasına yenilerini eklenmeye devam ediyor. Bu yıl Türk müziğinin önemli isimlerinin hayatının anlatacağı filmler için çekimler devam ederken; bir haber de ünlü şarkıcı Murat Göğebakan'ın hayatını konu alacak olan ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminden geldi. Merak ile beklenilen filmin başrolleri bu hafta itibariyle kesinleşti! İşte detaylar...
Son zamanlarda artan biyografik filmlerin arasına yenilerini eklenmeye devam ediyor. Bu yıl Türk müziğinin önemli isimlerinin hayatının anlatacağı filmler için çekimler devam ederken; bir haber de ünlü şarkıcı Murat Göğebakan'ın hayatını konu alacak olan ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminden geldi. Merak ile beklenilen filmin başrolleri bu hafta itibariyle kesinleşti! Peki, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin başrolleri kim? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 01:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.