Murat Göğebakan Hayat Hikayesi "Anlatacak" Filmi Geliyor! Kalbim Yaralı Filminin Çekimleri Başladı! O Sahneler Gözyaşlarına Boğacak! Filminin Kadrosuna Belli Oldu... Bomba İsimler Geliyor!

Son zamanlarda artan biyografik filmlerin arasına yenilerini eklenmeye devam ediyor. Bu yıl Türk müziğinin önemli isimlerinin hayatının anlatacağı filmler için çekimler devam ederken; bir haber de ünlü şarkıcı Murat Göğebakan'ın hayatını konu alacak olan ‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filminden geldi. Merak ile beklenilen filmin başrolleri bu hafta itibariyle kesinleşti! Peki, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin başrolleri kim? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, detaylar…

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