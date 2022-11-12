Ebru Gündeş’in Gençlik Fotoğrafını Çekinmeden Paylaştı! O Detayı Görenler Küçük Dilini Yuttu! Instagram ve Twitter'da Gündem Oldu! Neler Oluyor?
Bir süredir hem başarılı kariyeri hem de yeni gelişmelerin yaşandığı aşk hayatı ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten gelen bir paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz yıllara ait olan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Ebru Gündeş, takipçilerini adeta şoke etti. İşte Ebru Gündeş ile alakalı son detaylar...
Bir süredir hem başarılı kariyeri hem de yeni gelişmelerin yaşandığı aşk hayatı ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten gelen bir paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz yıllara ait olan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Ebru Gündeş, takipçilerini adeta şoke etti. Ebru Gündeş’e gelen yorumlar da çok konuşulurken; asıl konuşulan ise, Ebru Gündeş’in o fotoğrafın altına düştüğü not oldu! Peki, Ebru Gündeş ne paylaştı? Ebru Gündeş paylaşımının altına ne notu düştü? Ebru Gündeş’in eski hali nasıl? İşte, detaylar…
12 Kas 2022 - 09:56 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.