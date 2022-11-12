Ebru Gündeş’in Gençlik Fotoğrafını Çekinmeden Paylaştı! O Detayı Görenler Küçük Dilini Yuttu! Instagram ve Twitter'da Gündem Oldu! Neler Oluyor?

Bir süredir hem başarılı kariyeri hem de yeni gelişmelerin yaşandığı aşk hayatı ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten gelen bir paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz yıllara ait olan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Ebru Gündeş, takipçilerini adeta şoke etti. Ebru Gündeş’e gelen yorumlar da çok konuşulurken; asıl konuşulan ise, Ebru Gündeş’in o fotoğrafın altına düştüğü not oldu! Peki, Ebru Gündeş ne paylaştı? Ebru Gündeş paylaşımının altına ne notu düştü? Ebru Gündeş’in eski hali nasıl? İşte, detaylar…