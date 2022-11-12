Yalı Çapkını Dizisinde Travmatik Gece! Seyran’ın Ferit’e ‘Lütfen kurtar ablamı. Ne istersen yapacağım!’ Sözleri Olay Oldu! Geceliği Eline Verince İpler Koptu!

Ekranların fenomen yapımları arasına hızla girmiş olan Yalı Çapkını dizisi, eylül ayının sonunda başlayan yayın macerasında hızla yükseldi. Özellikle ikinci bölümünden bu yana reytinglerin zirvesine oturan Yalı Çapkını dizisinde tartışmalar da bitmek bilmedi. Yeni fragmanı ile seyirci karşısına çıkacak olan Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, bir tartışmayı daha tetikledi. Peki, Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

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