Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil'den Taytçılara Olay Gönderme! Kırmızı Taytıyla Kameraya Kalçasını Dönüp… "Baban Artık Kalpten Gidecek Yapma!”

En son olarak Yasak Elma dizisinde başrol olarak bulunan Yasmin Erbil, oyunculuk deneyimini yaşamıştı. Dizide Kumru’nun uyanık arkadaşına hayat veren Yasmin Erbil, Canan karakteriyle seyirciye büyük bir keyif sunuyordu. Dizide çok kısa bir süre kalan Yasmin Erbil, diziden sonra sosyal hayatına dönmüştü. Kısa bir süre önce spora başlayan Yasmin Erbil, güzelliğiyle büyülemeyi kafaya koyunca olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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