Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil'den Taytçılara Olay Gönderme! Kırmızı Taytıyla Kameraya Kalçasını Dönüp… "Baban Artık Kalpten Gidecek Yapma!”
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in güzeller güzeli kızı Yasmin Erbil, yine taytıyla olay üzerine olay yarattı! Sporda spuat yaptığı anları tek tek paylaşan Yasmin Erbil, daha sonra ise kalçasını dönerek aynadan verdiği pozlarla nefesleri kesti. Hayranlarından “Artık baban kalpten gidecek” yorumlarını alan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Yasak Elma dizisinde başrol olarak bulunan Yasmin Erbil, oyunculuk deneyimini yaşamıştı. Dizide Kumru’nun uyanık arkadaşına hayat veren Yasmin Erbil, Canan karakteriyle seyirciye büyük bir keyif sunuyordu. Dizide çok kısa bir süre kalan Yasmin Erbil, diziden sonra sosyal hayatına dönmüştü. Kısa bir süre önce spora başlayan Yasmin Erbil, güzelliğiyle büyülemeyi kafaya koyunca olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.