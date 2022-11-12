Tuzak Dizisinin Ceren'i Bensu Soral TV8 Ekranlarını Salladı! Final Sahnesini Oynamadı Adeta Yaşadı! Acun Ilıcalı Göğsünü Gere Gere… “Yok Artık!”

Ekranların yeni yapımı olan Tuzak dizisi, geçtiğimiz haftalarda TV8 ekranlarından yayına başlamıştı. Kadrosunda Talat Bulut’tan Rıza Kocaoğlu’na kadar pek çok iddialı ismi bulunduran Tuzak dizisi, aynı zamanda ekranların beğenilen ismi olan Bensu Soral’ı da seyirci karşısına çıkarmaya başladı. Bensu Soral’ın Tuzak dizisinin son bölümündeki performansı ise, bir detay ile sosyal medyanın gündemine resmen oturdu! Peki, Bensu Soral neden beğenildi? Bensu Soral, Tuzak dizisinde kim? Bensu Soral ne yaptı, nasıl bir performans sergiledi? İşte, detaylar…