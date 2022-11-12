Yargı Dizisinde Yekta Konuyu Ankara’ya Taşıdı! Ördüğü Çoraplar Başına Dolanacak! Ateş Herkese Sıçrıyor... “Yok Artık!”
Ekranların en çok konuşulan olduğu gibi en çok izlenen yapımlarından biri de olmasıyla dikkat çeken Yargı dizisi, bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümü öncesinde merak ile beklenilen fragmanını yayınladı. Yeni bölüm fragmanında yer alan bir detay ile şimdiden gündem olmayı başaran Yargı dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağına dair detaylar haberimizde...
Ekranların en çok konuşulan olduğu gibi en çok izlenen yapımlarından biri de olmasıyla dikkat çeken Yargı dizisi, bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümü öncesinde merak ile beklenilen fragmanını yayınladı. Yeni bölüm fragmanında yer alan bir detay ile şimdiden gündem olmayı başaran Yargı dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağına dair verilen ipuçları ise, sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi! Peki, Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
12 Kas 2022 - 09:23 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.