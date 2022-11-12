- 12 Kas 2022 - 09:05 G: 12 Kas 2022 - 09:27

Fenomen Mika Can Raun Paylaşımı Şok Etti! Cinsiyet Değiştirdikten Sonra Dantelli Geceliğini Giyip… “Amacın Ne!” Sonunda Bunu da Yaptı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanı sıra özellikle TikTok isimli sosyal medya platformundan gerçekleştirdiği video paylaşımları ile ünlenen Mika Can Raun, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmesi ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturmuştu. İşte detaylar...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yanı sıra özellikle TikTok isimli sosyal medya platformundan gerçekleştirdiği video paylaşımları ile ünlenen Mika Can Raun, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmesi ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturmuştu. Cinsiyet değiştirmeden önceki paylaşımları ile cinsiyet değiştirdikten sonraki paylaşımlarını kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları Mika Can Raun’u ilginç bir dille eleştirdi! Peki, Mika Can Raun ne paylaştı? Mika Can Raun nasıl bir paylaşım yaptı? Mika Can Raun neden eleştirildi? İşte, detaylar…

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12 Kas 2022 - 09:05 - Magazin

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