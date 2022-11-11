Taşeron İşçiye Düğmeye Basıldı, Büyük Müjde Verildi! Kamuda taşeron işçi kadroya alınacak mı? Geçici işçilere kadro verilecek mi?

Bir süredir kamuda çalışan sözleşmeli personelin beklediği düzenlemeye ilişkin son çalışmalar devam ederken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geçici ve taşeron işçileri ilgilendiren bir açıklama geldi. Hem geçici hem de taşeron işçilerin şartlarının iyileştirilmesine ilişkin sinyaller veren Bakan Vedat Bilgin, yapılacak bir düzenlemeye işaret etti. Öte yandan Bakan Bilgin’in açıklamalarının ardından gözler bir kez daha Ankara’ya çevrildi. Peki, sözleşmeli personel düzenlemesi ne zaman geçecek? Kamuda taşeron işçi kadroya alınacak mı? Geçici işçilere kadro verilecek mi? İşte, detaylar…