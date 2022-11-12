Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Güneş Banyosuyla Nefes Kesti! Biran Damla Yılmaz “Senden Bir Tane Daha Yok!” Doğal Güzelliğiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu!

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Eda Ece, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, her bölümüyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Diziye geçtiğimiz sezon katılan Biran Damla Yılmaz, Kumru karakteriyle resmen fırtınalar estiriyordu. Dizinin kilit isimlerinden biri olan Biran Damla Yılmaz, Amerika’dan gelen muhteşem dizi teklifini bile Yasak Elma için silip atmıştı. Peki, Yasak Elma’nın Kumru’su nasıl bir paylaşımda bulundu?

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