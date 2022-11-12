Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Güneş Banyosuyla Nefes Kesti! Biran Damla Yılmaz “Senden Bir Tane Daha Yok!” Doğal Güzelliğiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu!
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, güneş banyosuyla nefesleri kesti. Hayranlarından “Senden bir tık daha güzeli yok” yorumlarını alan Yılmaz, doğal güzelliğiyle resmen kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Eda Ece, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, her bölümüyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Diziye geçtiğimiz sezon katılan Biran Damla Yılmaz, Kumru karakteriyle resmen fırtınalar estiriyordu. Dizinin kilit isimlerinden biri olan Biran Damla Yılmaz, Amerika’dan gelen muhteşem dizi teklifini bile Yasak Elma için silip atmıştı. Peki, Yasak Elma’nın Kumru’su nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.