- 12 Kas 2022 - 09:59 G: 12 Kas 2022 - 10:07

Altın Fiyatları Cüzdanları Alev Alev Yakıyor! Kuyumcular Bile Tabloları Ağızları 10 Karış Açık İzliyor... 1400 Lira Olacağı Konuşuluyordu; Darbe En Derine İndi! 12 Kasım Altın Fiyatları...

Altın fiyatları cüzdanları alev alev yakıyor. Kuyumcuların bile tabloların ağızları kırk karış şekilde izlediği fiyatlar karşısında herkes şaşkına döndü. Altın fiyatlarıyla alakalı yapılan açıklamalarda 1400TL’lerin görüleceği söyleniyordu; şimdiyse darbe en derine indi. İşte 12 Kasım 2022 Cumartesi gününe dair merak edilen tüm detaylar!

Dün sabah saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen haberlerle birlikte gram altın ve ons altın fiyatları uçuşa geçti. Her geçen gün daha da değişen ve yükselen altın fiyatına dair Aralık ayında 1400TL olacağı yönünde açıklamalar yapılırken listedeki yükselişte bunu destekler nitelikte oldu. Peki, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü altın fiyatlarında ve döviz kurundaki son durum ne?

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12 Kas 2022 - 09:59 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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