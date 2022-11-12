Altın Fiyatları Cüzdanları Alev Alev Yakıyor! Kuyumcular Bile Tabloları Ağızları 10 Karış Açık İzliyor... 1400 Lira Olacağı Konuşuluyordu; Darbe En Derine İndi! 12 Kasım Altın Fiyatları...

Dün sabah saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen haberlerle birlikte gram altın ve ons altın fiyatları uçuşa geçti. Her geçen gün daha da değişen ve yükselen altın fiyatına dair Aralık ayında 1400TL olacağı yönünde açıklamalar yapılırken listedeki yükselişte bunu destekler nitelikte oldu. Peki, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü altın fiyatlarında ve döviz kurundaki son durum ne?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!