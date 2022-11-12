Altın Fiyatları Cüzdanları Alev Alev Yakıyor! Kuyumcular Bile Tabloları Ağızları 10 Karış Açık İzliyor... 1400 Lira Olacağı Konuşuluyordu; Darbe En Derine İndi! 12 Kasım Altın Fiyatları...
Altın fiyatları cüzdanları alev alev yakıyor. Kuyumcuların bile tabloların ağızları kırk karış şekilde izlediği fiyatlar karşısında herkes şaşkına döndü. Altın fiyatlarıyla alakalı yapılan açıklamalarda 1400TL’lerin görüleceği söyleniyordu; şimdiyse darbe en derine indi. İşte 12 Kasım 2022 Cumartesi gününe dair merak edilen tüm detaylar!
Dün sabah saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen haberlerle birlikte gram altın ve ons altın fiyatları uçuşa geçti. Her geçen gün daha da değişen ve yükselen altın fiyatına dair Aralık ayında 1400TL olacağı yönünde açıklamalar yapılırken listedeki yükselişte bunu destekler nitelikte oldu. Peki, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü altın fiyatlarında ve döviz kurundaki son durum ne?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.