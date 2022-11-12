- 12 Kas 2022 - 10:48 G: 12 Kas 2022 - 10:54

Yalı Çapkını Dizisindeki Pelin Öyle Birisi Çıktı Ki... Herkesin Gözünün Önündeymiş; Kimse Fark Etmemiş! "Şaka Mı?" Eda Ece Detayı Ağızları Açık Bıraktı...

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden birisi olan Pelin’in bu diziden önce kimle hangi dizide rol aldığını görünce herkesin şaşkınlıktan ağzı kırk karış açık kaldı. Peki, tüm seyircileri şaşkına çeviren o olayın ardında neler yatıyor. Gözler önünde olmuş ancak kimsenin fark etmediği o gerçekle birlikte ortaya çıkan tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar...

Efsanevi, reyting rekortmeni Yasak Elma dizisinde senaryo kadar güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekmişti. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği her yeni bölüm daha da aksiyon ve kaos dolu geçerken yalnızca senaryo değil aynı zamanda oyuncular da yakın mercek altına alınıp herkes tarafından yakından inceleniyordu. Şimdi de Buçe Buse Kahraman’ın yakın mercek altına alındığı konuya ilişkin olarak merak edilen tüm ayrıntıları sizin için daha da yakından inceledik. Peki, neler oluyor?

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12 Kas 2022 - 10:48 Ankara- Yaşam

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