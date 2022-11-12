Yalı Çapkını Dizisindeki Pelin, Yasak Elma'dan Gelmiş! Meğer Halit'in Kızıymış; Kimse Fark Etmemiş! " Buçe Buse Kahraman Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden birisi olan Pelin’in bu diziden önce kimle hangi dizide rol aldığını görünce herkesin şaşkınlıktan ağzı kırk karış açık kaldı. Peki, tüm seyircileri şaşkına çeviren o olayın ardında neler yatıyor. Gözler önünde olmuş ancak kimsenin fark etmediği o gerçekle birlikte ortaya çıkan tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar...
Efsanevi, reyting rekortmeni Yasak Elma dizisinde senaryo kadar güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekmişti. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği her yeni bölüm daha da aksiyon ve kaos dolu geçerken yalnızca senaryo değil aynı zamanda oyuncular da yakın mercek altına alınıp herkes tarafından yakından inceleniyordu. Şimdi de Buçe Buse Kahraman’ın yakın mercek altına alındığı konuya ilişkin olarak merak edilen tüm ayrıntıları sizin için daha da yakından inceledik. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.