Ankara Elektrik Kesintisi! 13 Kasım 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara'da çalışmalar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabilmektedir. Peki, 13 Kasım 2022 Pazar Ankara elektrik kesinti bölgeleri nereler? Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Ankara 13 Kasım 2022 Pazar Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Gerçekleştirdiği elektrik altyapısı çalışmalarını hafta sonunda da sürdüren Başkent EDAŞ, bu hafta sonu gerçekleşecek olduğu çalışmaların bir planını paylaştı. Bu plan doğrultusunda çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerinin listesini de paylaşan Başkent EDAŞ, özellikle o 9 ilçeyi uyardı. Peki, 13 Kasım 2022 Pazar Ankara EDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 13 Kasım 2022 Pazar Ankara EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
13.11.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜRTKONDU, DEMİRCİLER, ŞIHLAR, KÜLEŞLER, MERKEZ, ÇUKURKÖY, GÖL, KÜRÜZ, DERE, KIZILCAAĞIL, YUKARI, HACI SALİH, ÇAY, YAMUKLAR, KIRAN, 2, 1315_KÜMEEVLER_SILINECEK, HATİP, ŞEMSETTİN
Bakım Çalışması
13.11.2022 09:00 - 15:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5306
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SUSUZ, 1.İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 526 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.11.2022 10:28 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MACUN, ABDULHALİK RENDA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
13.11.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORHANİYE, GÜVENÇ, İMRENDİ, AYDIN, TİBET, YEŞİLOVA, BENGİSU, KUMPINAR, FEVZİ ÇAKMAK, FATİH SULTAN MEHMET, MUHSİN SITKI, TURAN, DURHASAN, DİNÇER, ÇEÇEN, HORASANLI, KIRIM, KUDÜS, CAVLIBEY, TUFAN_1, MEHDİ, SÜLEYMAN ÇELEBİ, AKINCI, ORHUN, 110, TUĞRA, TUNA, ORHANEVİ, KANİJE, ATABEY, VETERNERLİK MEVKİİ, KARAHAN, BİTİK, ALTINCI, KEBİRTEPE, KOPUZ, 374, 1022, 353, KARABAĞ, NEDİM, KAYI, 369, 352, 359, KIZIK, 372, 2075, YEŞİLOVA-, NALLIHAN, 357, 379, ÖZBEK, 355, YAYLADAĞ, KIPÇAK, 360, 358, DÜZLÜK, 351, 3224, 367, ÇALIK, ATMACA, 375, 3226
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BOĞAZİÇİ, 1038 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TÜRKÖZÜ, İNCESU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DEMİRLİBAHÇE, 129 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI EĞLENCE, MİMARLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KAMİL OCAK, FELEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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13 Kas 2022 - 09:35 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.