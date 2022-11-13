Ankara Elektrik Kesintisi! 13 Kasım 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 13 Kasım 2022 Pazar Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Gerçekleştirdiği elektrik altyapısı çalışmalarını hafta sonunda da sürdüren Başkent EDAŞ, bu hafta sonu gerçekleşecek olduğu çalışmaların bir planını paylaştı. Bu plan doğrultusunda çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerinin listesini de paylaşan Başkent EDAŞ, özellikle o 9 ilçeyi uyardı. Peki, 13 Kasım 2022 Pazar Ankara EDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 13 Kasım 2022 Pazar Ankara EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

13.11.2022 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜRTKONDU, DEMİRCİLER, ŞIHLAR, KÜLEŞLER, MERKEZ, ÇUKURKÖY, GÖL, KÜRÜZ, DERE, KIZILCAAĞIL, YUKARI, HACI SALİH, ÇAY, YAMUKLAR, KIRAN, 2, 1315_KÜMEEVLER_SILINECEK, HATİP, ŞEMSETTİN

Bakım Çalışması

13.11.2022 09:00 - 15:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5306

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SUSUZ, 1.İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARŞIYAKA, 526 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.11.2022 10:28 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MACUN, ABDULHALİK RENDA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

13.11.2022 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ORHANİYE, GÜVENÇ, İMRENDİ, AYDIN, TİBET, YEŞİLOVA, BENGİSU, KUMPINAR, FEVZİ ÇAKMAK, FATİH SULTAN MEHMET, MUHSİN SITKI, TURAN, DURHASAN, DİNÇER, ÇEÇEN, HORASANLI, KIRIM, KUDÜS, CAVLIBEY, TUFAN_1, MEHDİ, SÜLEYMAN ÇELEBİ, AKINCI, ORHUN, 110, TUĞRA, TUNA, ORHANEVİ, KANİJE, ATABEY, VETERNERLİK MEVKİİ, KARAHAN, BİTİK, ALTINCI, KEBİRTEPE, KOPUZ, 374, 1022, 353, KARABAĞ, NEDİM, KAYI, 369, 352, 359, KIZIK, 372, 2075, YEŞİLOVA-, NALLIHAN, 357, 379, ÖZBEK, 355, YAYLADAĞ, KIPÇAK, 360, 358, DÜZLÜK, 351, 3224, 367, ÇALIK, ATMACA, 375, 3226

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOĞAZİÇİ, 1038 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TÜRKÖZÜ, İNCESU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEMİRLİBAHÇE, 129 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞAĞI EĞLENCE, MİMARLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAMİL OCAK, FELEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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