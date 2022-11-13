- 13 Kas 2022 - 09:35 G: 13 Kas 2022 - 09:43

Ankara Elektrik Kesintisi! 13 Kasım 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara'da çalışmalar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabilmektedir. Peki, 13 Kasım 2022 Pazar Ankara elektrik kesinti bölgeleri nereler? Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 13 Kasım 2022 Pazar Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Gerçekleştirdiği elektrik altyapısı çalışmalarını hafta sonunda da sürdüren Başkent EDAŞ, bu hafta sonu gerçekleşecek olduğu çalışmaların bir planını paylaştı. Bu plan doğrultusunda çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerinin listesini de paylaşan Başkent EDAŞ, özellikle o 9 ilçeyi uyardı. Peki, 13 Kasım 2022 Pazar Ankara EDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 13 Kasım 2022 Pazar Ankara EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması
13.11.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜRTKONDU, DEMİRCİLER, ŞIHLAR, KÜLEŞLER, MERKEZ, ÇUKURKÖY, GÖL, KÜRÜZ, DERE, KIZILCAAĞIL, YUKARI, HACI SALİH, ÇAY, YAMUKLAR, KIRAN, 2, 1315_KÜMEEVLER_SILINECEK, HATİP, ŞEMSETTİN
Bakım Çalışması
13.11.2022 09:00 - 15:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5306
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SUSUZ, 1.İNÖNÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARŞIYAKA, 526 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 13.11.2022 10:28 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MACUN, ABDULHALİK RENDA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması
13.11.2022 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORHANİYE, GÜVENÇ, İMRENDİ, AYDIN, TİBET, YEŞİLOVA, BENGİSU, KUMPINAR, FEVZİ ÇAKMAK, FATİH SULTAN MEHMET, MUHSİN SITKI, TURAN, DURHASAN, DİNÇER, ÇEÇEN, HORASANLI, KIRIM, KUDÜS, CAVLIBEY, TUFAN_1, MEHDİ, SÜLEYMAN ÇELEBİ, AKINCI, ORHUN, 110, TUĞRA, TUNA, ORHANEVİ, KANİJE, ATABEY, VETERNERLİK MEVKİİ, KARAHAN, BİTİK, ALTINCI, KEBİRTEPE, KOPUZ, 374, 1022, 353, KARABAĞ, NEDİM, KAYI, 369, 352, 359, KIZIK, 372, 2075, YEŞİLOVA-, NALLIHAN, 357, 379, ÖZBEK, 355, YAYLADAĞ, KIPÇAK, 360, 358, DÜZLÜK, 351, 3224, 367, ÇALIK, ATMACA, 375, 3226

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BOĞAZİÇİ, 1038 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TÜRKÖZÜ, İNCESU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DEMİRLİBAHÇE, 129 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI EĞLENCE, MİMARLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KAMİL OCAK, FELEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

13 Kas 2022 - 09:35 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
İŞKUR 11 Bin TL Maaşlı İş İlanlarını Duyurdu! Bugün Başlayan 1 Ay Sonra Maaş Alacak! Tam Tamına 69 İlde… 19 – 38 Yaş Herkes Başvursun! mask
İŞKUR 11 Bin TL Maaşlı İş İlanlarını Duyurdu! Bugün Başlayan 1 Ay Sonra Maaş Alacak! Tam Tamına 69 İlde… 19 – 38 Yaş Herkes Başvursun!
Akaryakıt Fiyatlarına Dev İndirim Haberi! 15 Kasım Salı Günü! Tam Tamına 2 TL İndirim...! İşte Ankara, İstanbul ve İzmir LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları... mask
Akaryakıt Fiyatlarına Dev İndirim Haberi! 15 Kasım Salı Günü! Tam Tamına 2 TL İndirim...! İşte Ankara, İstanbul ve İzmir LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları...
Araç Alacakları Mutluluktan Ağlatacak Haber! 50 Bin TL İndirimle, Sadece 349 Bin TL! Bunu Kaçıran Başını Duvarlara Çok Vurur! mask
Araç Alacakları Mutluluktan Ağlatacak Haber! 50 Bin TL İndirimle, Sadece 349 Bin TL! Bunu Kaçıran Başını Duvarlara Çok Vurur!
Türkiye’de Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı” Dikkat! mask
Türkiye’de Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı” Dikkat!
Devlet 2.500 TL Doğalgaz Desteği Başladı! Kar Yağmadan Tüm Evler Isınacak! Şartlar Açıklandı; Yüzler Güldü… Hemen Başvurun! mask
Devlet 2.500 TL Doğalgaz Desteği Başladı! Kar Yağmadan Tüm Evler Isınacak! Şartlar Açıklandı; Yüzler Güldü… Hemen Başvurun!
Emekli, Memur ve Çalışan Herkesi İlgilendiriyor! Zam, Erken Ödeme Ve İkramiye Alabilmenin Formülü Bulundu! EYT’de Son Yeni Durum Ne? mask
Emekli, Memur ve Çalışan Herkesi İlgilendiriyor! Zam, Erken Ödeme Ve İkramiye Alabilmenin Formülü Bulundu! EYT’de Son Yeni Durum Ne?
ÖTV İndirimi Yok, Matrah Düzenlemesi Geliyor! Otomobil fiyatları düşecek mi? Matrah nedir, matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? mask
ÖTV İndirimi Yok, Matrah Düzenlemesi Geliyor! Otomobil fiyatları düşecek mi? Matrah nedir, matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler?
Ev Sahiplerine Kötü Haber Geldi! Evinizi Kiraya Verirken Kandırılmayın! Bu İşten Çok Zararlı Çıkacaksınız! Alt kiralama oyunu nasıl yapılıyor? mask
Ev Sahiplerine Kötü Haber Geldi! Evinizi Kiraya Verirken Kandırılmayın! Bu İşten Çok Zararlı Çıkacaksınız! Alt kiralama oyunu nasıl yapılıyor?
Dar Gelirli Herkese 1500 TL Kira Yardımı! PTT’den Anında Hesaplara Yatıyor! Başvurular An İtibariyle Başladı; Sadece 1 Hafta İçerisinde… “Yok Artık!” mask
Dar Gelirli Herkese 1500 TL Kira Yardımı! PTT’den Anında Hesaplara Yatıyor! Başvurular An İtibariyle Başladı; Sadece 1 Hafta İçerisinde… “Yok Artık!”
EYT Hakkında Tüyleri Diken Diken Eden Açıklama! Milyonlarca Vatandaş Eli Kulağında Bunu Bekliyordu! Bakan Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… mask
EYT Hakkında Tüyleri Diken Diken Eden Açıklama! Milyonlarca Vatandaş Eli Kulağında Bunu Bekliyordu! Bakan Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Altın Fiyatlarında Yerle Yeksan Edecek Gelişme! Milyonlar Bu Gelişme Sonrasında Kalpten Gidebilir… 13 Kasım Altın Fiyatları Kuyumcuları Çıldırttı! mask
Altın Fiyatlarında Yerle Yeksan Edecek Gelişme! Milyonlar Bu Gelişme Sonrasında Kalpten Gidebilir… 13 Kasım Altın Fiyatları Kuyumcuları Çıldırttı!
Ankara Elektrik Kesintisi! 13 Kasım 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 13 Kasım 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Muhteşem Zekası İle En Başarılı Burçlar Belli Oldu! Sherlock Holmes Yanında Bir Hiç! İşte IQ Seviyesi En Zirvede Olan O Burçlar… mask
Muhteşem Zekası İle En Başarılı Burçlar Belli Oldu! Sherlock Holmes Yanında Bir Hiç! İşte IQ Seviyesi En Zirvede Olan O Burçlar…
Melek Görünümlü Şeytan Olan Burçlar Belli Oldu! Yüzlerini Görünce Hayran, İçini Görünce “Bay Bay” Dersiniz! İşte Asıl Kişiliğini Maskeleyen Burçlar… mask
Melek Görünümlü Şeytan Olan Burçlar Belli Oldu! Yüzlerini Görünce Hayran, İçini Görünce “Bay Bay” Dersiniz! İşte Asıl Kişiliğini Maskeleyen Burçlar…
59'luk Hülya Avşar Göğüs Dekoltesiyle İnstagram'ı Salladı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle 90-60-90 Olduğunu Gösterdi! “Kraliçemiz Be!” Bakanların İçi Eridi... mask
59'luk Hülya Avşar Göğüs Dekoltesiyle İnstagram'ı Salladı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle 90-60-90 Olduğunu Gösterdi! “Kraliçemiz Be!” Bakanların İçi Eridi...
Şarkıcı Atiye Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Erol Sebebci İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti! Meğer Doğu Demirkol... mask
Şarkıcı Atiye Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Erol Sebebci İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti! Meğer Doğu Demirkol...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL