- 12 Kas 2022 - 23:46

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kıvılcım ve Alev Şoku! Fatih'in Babası Apocum Zor Durumda! Aldatmalar, Boşanmalar, İhanetler... Yemek Olayı Fena Patladı!

Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinde olmadık taş baş yardı. Aldatmalar, boşanmalar ve ihanetlerin ardı arkası kesilmezken çiçeği burnunda damat Fatih’in babasının yaptıklarıysa kabul edilebilir gibi değildi. Peki, neler oluyor?

Başarılı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri kısa sürede üzerine toplamayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinde yayınlanan son bölümde yaşananlar herkesi hayrete düşürürken öte yandan da düğün gecesinde olanlar ekran başındaki izleyicilerin ağızlarını kırk karış açık bıraktı. Tüm izleyicilerin aklını başından alan o sahnelerin ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanını ve yeni bölümde olacakları sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen ayrıntılar... 

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Kas 2022 - 23:46 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Resti Çekti! "Yara Bandı Değilim...?" Nalan Hap Yuttu, Gerçekler Bir Bir Ortaya Çıkıyor! "Hamileyim, Bebeğin Babası Sedat" Tepkiler Arka Arkaya…. mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Resti Çekti! "Yara Bandı Değilim...?" Nalan Hap Yuttu, Gerçekler Bir Bir Ortaya Çıkıyor! "Hamileyim, Bebeğin Babası Sedat" Tepkiler Arka Arkaya….
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran Ferit'e İstediğini Veriyor! Tek Şartı Var...! Dantelli Gecelik Sahnesi Şok Etti! Seyran’a Yapılan Ahlaksız Teklif… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran Ferit'e İstediğini Veriyor! Tek Şartı Var...! Dantelli Gecelik Sahnesi Şok Etti! Seyran’a Yapılan Ahlaksız Teklif…
Camdaki Kız Dizisi Aşk Yumağına Döndü! Nalan ile Hayri Aşkından Sonra... Rafet ile Pervin’in Aşkı Başladı! Gülcihan Geri Atmıyor... mask
Camdaki Kız Dizisi Aşk Yumağına Döndü! Nalan ile Hayri Aşkından Sonra... Rafet ile Pervin’in Aşkı Başladı! Gülcihan Geri Atmıyor...
Yalı Çapkını Dizisinde Travmatik Gece! Seyran’ın Ferit’e ‘Lütfen kurtar ablamı. Ne istersen yapacağım!’ Sözleri Olay Oldu! Geceliği Eline Verince İpler Koptu! mask
Yalı Çapkını Dizisinde Travmatik Gece! Seyran’ın Ferit’e ‘Lütfen kurtar ablamı. Ne istersen yapacağım!’ Sözleri Olay Oldu! Geceliği Eline Verince İpler Koptu!
Yargı Dizisinde Yekta Konuyu Ankara’ya Taşıdı! Ördüğü Çoraplar Başına Dolanacak! Ateş Herkese Sıçrıyor... “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinde Yekta Konuyu Ankara’ya Taşıdı! Ördüğü Çoraplar Başına Dolanacak! Ateş Herkese Sıçrıyor... “Yok Artık!”
FOX TV’den Dizleri Tir Tir Titreten Final Kararı! İddiası Fos Çıktı; “Güle Güle!” Oyuncular Sete Girdiği Gibi Evlerine Dönüyor… mask
FOX TV’den Dizleri Tir Tir Titreten Final Kararı! İddiası Fos Çıktı; “Güle Güle!” Oyuncular Sete Girdiği Gibi Evlerine Dönüyor…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Ortaya Çıktı! O Ünlü İsmi Görünce Şok Olacaksınız! Finalde Feride Ayarı Çekmişti; Yüzünü Görenler...! “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Ortaya Çıktı! O Ünlü İsmi Görünce Şok Olacaksınız! Finalde Feride Ayarı Çekmişti; Yüzünü Görenler...! “Yok Artık!”
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Ne Zaman Başlayacak? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Kadrosunda Kimler Var? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Nerede Yayınlanacak? mask
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Ne Zaman Başlayacak? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Kadrosunda Kimler Var? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Nerede Yayınlanacak?
Hayat Bugün Dizisinde Yürekleri Acıtan Haber! Barış'ın Hastalığı Nedir, Barış Ölecek Mi? Seyirci Neye Uğradığını Şaşırdı… Twitter İlk Kez Böyle Karışıyor! Neler Oluyor? mask
Hayat Bugün Dizisinde Yürekleri Acıtan Haber! Barış'ın Hastalığı Nedir, Barış Ölecek Mi? Seyirci Neye Uğradığını Şaşırdı… Twitter İlk Kez Böyle Karışıyor! Neler Oluyor?
Gecenin Ucunda Dizisinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Ayrılıyor! Sefirin Kızı’nın Kaderi Yine Yaşanacak! Youtube Karıştı; Milyonlarca Kişi… mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Ayrılıyor! Sefirin Kızı’nın Kaderi Yine Yaşanacak! Youtube Karıştı; Milyonlarca Kişi…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İrem Derici'nin Sahnede Sütyenli Pozu Olay Oldu! Dapdar Taytıyla Yaptı Yine Yapacağını... "Beton Kraliçe!" Dipler Düşüyor; Görenler Baygınlık Geçiriyor... mask
İrem Derici'nin Sahnede Sütyenli Pozu Olay Oldu! Dapdar Taytıyla Yaptı Yine Yapacağını... "Beton Kraliçe!" Dipler Düşüyor; Görenler Baygınlık Geçiriyor...
Seda Sayan’ın Başına Büyük Dert Aldı! Öyle Bir Görseli Basına Sızdı Ki… “Çağlar Ökten Görmeden Sil!” Kimse İhtimal Bile Vermemişti Ama… mask
Seda Sayan’ın Başına Büyük Dert Aldı! Öyle Bir Görseli Basına Sızdı Ki… “Çağlar Ökten Görmeden Sil!” Kimse İhtimal Bile Vermemişti Ama…
Yargı’nın Derya Savcı’sı Şükran Ovalı'nın Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Baş Döndürdü! “Aman Pars Savcı Görmesin!” Fiziğiyle Ders Kitaplarına Yakında Konu Olacak… mask
Yargı’nın Derya Savcı’sı Şükran Ovalı'nın Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Baş Döndürdü! “Aman Pars Savcı Görmesin!” Fiziğiyle Ders Kitaplarına Yakında Konu Olacak…
Hande Erçel'in Kardeşi Gamze Erçel'in Son Hali Şok Etti! Yeni İmajıyla Tanınmaz Bir Halde! Bakanlar Eriyip Kaldı! "Erçel Kardeşler Diye Bir Şey Var!" mask
Hande Erçel'in Kardeşi Gamze Erçel'in Son Hali Şok Etti! Yeni İmajıyla Tanınmaz Bir Halde! Bakanlar Eriyip Kaldı! "Erçel Kardeşler Diye Bir Şey Var!"
Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş Evleniyor mu, kiminle evleniyor? Perihan Savaş kimdir, kaç yaşındadır, Eşi Kimdir? mask
Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş Evleniyor mu, kiminle evleniyor? Perihan Savaş kimdir, kaç yaşındadır, Eşi Kimdir?
Nihat Hatipoğlu’nun Eşi Emel Hatipoğlu Kimdir? Nihat Hatipoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Nihat Hatipoğlu Mal Varlığı Ne Kadar? mask
Nihat Hatipoğlu’nun Eşi Emel Hatipoğlu Kimdir? Nihat Hatipoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Nihat Hatipoğlu Mal Varlığı Ne Kadar?
Dilan Çiçek Deniz ile Nişanlısı Thor Saevarsson Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5… Thor Saevarsson Kimdir, Nereli, Ne İş Yapıyor? mask
Dilan Çiçek Deniz ile Nişanlısı Thor Saevarsson Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5… Thor Saevarsson Kimdir, Nereli, Ne İş Yapıyor?
Serdar Ortaç Ne Hastası? Serdar Ortaç’ın MS Hastalığı Nedir? MS Hastalığının Tedavisi Var Mı, Yoksa Tehlikeli Bir Hastalık Mı? mask
Serdar Ortaç Ne Hastası? Serdar Ortaç’ın MS Hastalığı Nedir? MS Hastalığının Tedavisi Var Mı, Yoksa Tehlikeli Bir Hastalık Mı?
Tuzak Dizisinin Luna’sı İlayda Çevik Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! İlayda Çevik Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Meğer Talat Bulut… mask
Tuzak Dizisinin Luna’sı İlayda Çevik Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! İlayda Çevik Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Meğer Talat Bulut…
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında neler oluyor? Evlilik Çetesi olayı ne? Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu, Bir Anda Ortalık Alev Aldı! mask
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında neler oluyor? Evlilik Çetesi olayı ne? Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu, Bir Anda Ortalık Alev Aldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İrem Derici'nin Sahnede Sütyenli Pozu Olay Oldu! Dapdar Taytıyla Yaptı Yine Yapacağını... "Beton Kraliçe!" Dipler Düşüyor; Görenler Baygınlık Geçiriyor... mask
İrem Derici'nin Sahnede Sütyenli Pozu Olay Oldu! Dapdar Taytıyla Yaptı Yine Yapacağını... "Beton Kraliçe!" Dipler Düşüyor; Görenler Baygınlık Geçiriyor...
Seda Sayan’ın Başına Büyük Dert Aldı! Öyle Bir Görseli Basına Sızdı Ki… “Çağlar Ökten Görmeden Sil!” Kimse İhtimal Bile Vermemişti Ama… mask
Seda Sayan’ın Başına Büyük Dert Aldı! Öyle Bir Görseli Basına Sızdı Ki… “Çağlar Ökten Görmeden Sil!” Kimse İhtimal Bile Vermemişti Ama…
Yargı’nın Derya Savcı’sı Şükran Ovalı'nın Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Baş Döndürdü! “Aman Pars Savcı Görmesin!” Fiziğiyle Ders Kitaplarına Yakında Konu Olacak… mask
Yargı’nın Derya Savcı’sı Şükran Ovalı'nın Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Baş Döndürdü! “Aman Pars Savcı Görmesin!” Fiziğiyle Ders Kitaplarına Yakında Konu Olacak…
Hande Erçel'in Kardeşi Gamze Erçel'in Son Hali Şok Etti! Yeni İmajıyla Tanınmaz Bir Halde! Bakanlar Eriyip Kaldı! "Erçel Kardeşler Diye Bir Şey Var!" mask
Hande Erçel'in Kardeşi Gamze Erçel'in Son Hali Şok Etti! Yeni İmajıyla Tanınmaz Bir Halde! Bakanlar Eriyip Kaldı! "Erçel Kardeşler Diye Bir Şey Var!"
Doğuştan Hem Cesur, Hem Korkusuz Olan Burçlar Belli Oldu! 24 saat Yürek Yiyorlar! İşte Gözü pek, Yürekli O Burçlar… mask
Doğuştan Hem Cesur, Hem Korkusuz Olan Burçlar Belli Oldu! 24 saat Yürek Yiyorlar! İşte Gözü pek, Yürekli O Burçlar…
Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş Evleniyor mu, kiminle evleniyor? Perihan Savaş kimdir, kaç yaşındadır, Eşi Kimdir? mask
Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş Evleniyor mu, kiminle evleniyor? Perihan Savaş kimdir, kaç yaşındadır, Eşi Kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL