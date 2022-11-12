Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kıvılcım ve Alev Şoku! Fatih'in Babası Apocum Zor Durumda! Aldatmalar, Boşanmalar, İhanetler... Yemek Olayı Fena Patladı!

Başarılı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri kısa sürede üzerine toplamayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinde yayınlanan son bölümde yaşananlar herkesi hayrete düşürürken öte yandan da düğün gecesinde olanlar ekran başındaki izleyicilerin ağızlarını kırk karış açık bıraktı. Tüm izleyicilerin aklını başından alan o sahnelerin ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanını ve yeni bölümde olacakları sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen ayrıntılar...

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