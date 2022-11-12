Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kıvılcım ve Alev Şoku! Fatih'in Babası Apocum Zor Durumda! Aldatmalar, Boşanmalar, İhanetler... Yemek Olayı Fena Patladı!
Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinde olmadık taş baş yardı. Aldatmalar, boşanmalar ve ihanetlerin ardı arkası kesilmezken çiçeği burnunda damat Fatih’in babasının yaptıklarıysa kabul edilebilir gibi değildi. Peki, neler oluyor?
Başarılı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri kısa sürede üzerine toplamayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinde yayınlanan son bölümde yaşananlar herkesi hayrete düşürürken öte yandan da düğün gecesinde olanlar ekran başındaki izleyicilerin ağızlarını kırk karış açık bıraktı. Tüm izleyicilerin aklını başından alan o sahnelerin ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanını ve yeni bölümde olacakları sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen ayrıntılar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.