- 12 Kas 2022 - 23:37

İrem Derici'nin Sahnede Sütyenli Pozu Olay Oldu! Dapdar Taytıyla Yaptı Yine Yapacağını... "Beton Kraliçe!" Dipler Düşüyor; Görenler Baygınlık Geçiriyor...

Ünlü sanatçı İrem Derici’nin sütyenli pozu tokat gibi çarptı geçti. Dapdar taytıyla yapacağını yapan Derici’yi görenlerin dibi düşüyor görenlerse baygınlık geçiriyor. Sakarya konserinde içleri hoplatan o paylaşımsa kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin de altını üstüne getirdi. İşte magazin manşetlerini süsleyen o paylaşım ve altına gelen dikkat çekici yorumlar.

Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren ünlü sanatçı İrem Derici, geçirdiği estetik operasyonlardan sonra resmen kendini baştan yarattı. Hem fiziği hem de yüz güzelliğiyle ortalığı yakıp geçen Derici’den gelen son paylaşımsa ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, görenleri hayret içerisinde bırakan o paylaşım neydi?

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12 Kas 2022 - 23:37 Ankara- Yaşam

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