İrem Derici'nin Sahnede Sütyenli Pozu Olay Oldu! Dapdar Taytıyla Yaptı Yine Yapacağını... "Beton Kraliçe!" Dipler Düşüyor; Görenler Baygınlık Geçiriyor...

Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren ünlü sanatçı İrem Derici, geçirdiği estetik operasyonlardan sonra resmen kendini baştan yarattı. Hem fiziği hem de yüz güzelliğiyle ortalığı yakıp geçen Derici’den gelen son paylaşımsa ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, görenleri hayret içerisinde bırakan o paylaşım neydi?

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