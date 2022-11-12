Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan Şok Eden Haber! Daha 2. Çocuklarını Yeni Kucaklarına Almışlardı; Sinem Kobal Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki... Neler Oluyor?
Türkiye’nin en çok konuşulan ve sevilen çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan şok eden bir haber geldi. Daha 2. Çocuklarını yeni kucaklarına alan çiftten gelen yeni bir paylaşım ortalığı yakıp geçti. Sinem Kobal cephesinden yeni gelen paylaşımsa görenin duyanın aklını yerinden oynattı. Peki, neler oluyor?
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla görenlerin içini açan, şimdilerde ikinci bebeklerini yeni kucağına alan Sinem Kobal; sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla ortalığı yakıp geçti. Haklarından çıkan bir gerçekle birlikte sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmayı başaran ünlü oyuncu bakın ne paylaştı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.