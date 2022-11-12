- 12 Kas 2022 - 13:56 G: 12 Kas 2022 - 14:04

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan Şok Eden Haber! Daha 2. Çocuklarını Yeni Kucaklarına Almışlardı; Sinem Kobal Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki... Neler Oluyor?

Türkiye’nin en çok konuşulan ve sevilen çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan şok eden bir haber geldi. Daha 2. Çocuklarını yeni kucaklarına alan çiftten gelen yeni bir paylaşım ortalığı yakıp geçti. Sinem Kobal cephesinden yeni gelen paylaşımsa görenin duyanın aklını yerinden oynattı. Peki, neler oluyor?

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla görenlerin içini açan, şimdilerde ikinci bebeklerini yeni kucağına alan Sinem Kobal; sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımla ortalığı yakıp geçti. Haklarından çıkan bir gerçekle birlikte sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmayı başaran ünlü oyuncu bakın ne paylaştı!

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12 Kas 2022 - 13:56 Ankara- Yaşam

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