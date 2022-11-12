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12 Kas 2022 - 13:56

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan Şok Eden Haber! Daha 2. Çocuklarını Yeni Kucaklarına Almışlardı; Sinem Kobal Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki... Neler Oluyor?

Türkiye’nin en çok konuşulan ve sevilen çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan şok eden bir haber geldi. Daha 2. Çocuklarını yeni kucaklarına alan çiftten gelen yeni bir paylaşım ortalığı yakıp geçti. Sinem Kobal cephesinden yeni gelen paylaşımsa görenin duyanın aklını yerinden oynattı. Peki, neler oluyor?