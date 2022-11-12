Perihan Savaş’ın Oğlu Savaş Zafer Kimdir? Perihan Savaş’ın Oğlunun Yakışıklılığı Şok Etti! Perihan Savaş Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Ekranların usta isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Perihan Savaş, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği açıklama ile herkesi şoke etti. Oğlu Savaş Zafer ile ilgili herkese müjdeli bir haber vermiş olan Perihan Savaş, oğlundan talep ettiği şey ile de ağızları açık bıraktı. Öte yandan Perihan Savaş’ın oğlunun babasını duyanların şaşkınlığı daha da arttı! İşte detaylar...
Ekranların usta isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Perihan Savaş, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği açıklama ile herkesi şoke etti. Oğlu Savaş Zafer ile ilgili herkese müjdeli bir haber vermiş olan Perihan Savaş, oğlundan talep ettiği şey ile de ağızları açık bıraktı. Öte yandan Perihan Savaş’ın oğlunun babasını duyanların şaşkınlığı daha da arttı! Peki, Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer kimdir? Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş evleniyor mu, kiminle evleniyor? Perihan Savaş kimdir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar…
12 Kas 2022 - 14:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.