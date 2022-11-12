Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş Evleniyor mu, kiminle evleniyor? Perihan Savaş kimdir, kaç yaşındadır, Eşi Kimdir?

Ekranların usta isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Perihan Savaş, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği açıklama ile herkesi şoke etti. Oğlu Savaş Zafer ile ilgili herkese müjdeli bir haber vermiş olan Perihan Savaş, oğlundan talep ettiği şey ile de ağızları açık bıraktı. Öte yandan Perihan Savaş’ın oğlunun babasını duyanların şaşkınlığı daha da arttı! Peki, Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer kimdir? Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş evleniyor mu, kiminle evleniyor? Perihan Savaş kimdir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar…