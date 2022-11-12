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12 Kas 2022 - 14:37

Nihat Hatipoğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Nihat Hatipoğlu’nun Memleketini Duyan Hayatının Şokunu Yaşadı! Nihat Hatipoğlu’nun Eşi Emel Hatipoğlu Kimdir?

ATV ekranlarından gerçekleştirdiği dini televizyon programı ile popüler hale gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir düğün ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Düğünde yaşananlar karşısında bir hayli şaşıran sosyal medya kullanıcıları ilginç yorumlar ile Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na da seslendi. İşte detaylar...