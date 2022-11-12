Nihat Hatipoğlu’nun Eşi Emel Hatipoğlu Kimdir? Nihat Hatipoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Nihat Hatipoğlu Mal Varlığı Ne Kadar?
ATV ekranlarından gerçekleştirdiği dini televizyon programı ile popüler hale gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir düğün ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Düğünde yaşananlar karşısında bir hayli şaşıran sosyal medya kullanıcıları ilginç yorumlar ile Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na da seslendi. İşte detaylar...
ATV ekranlarından gerçekleştirdiği dini televizyon programı ile popüler hale gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir düğün ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Düğünde yaşananlar karşısında bir hayli şaşıran sosyal medya kullanıcıları ilginç yorumlar ile Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na da seslendi. Peki, Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Nihat Hatipoğlu aslen nereli? Nihat Hatipoğlu’nun eşi Emel Hatipoğlu kimdir? İşte, detaylar…
12 Kas 2022 - 23:17 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.