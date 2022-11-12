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12 Kas 2022 - 23:17

Nihat Hatipoğlu’nun Eşi Emel Hatipoğlu Kimdir? Nihat Hatipoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Nihat Hatipoğlu Mal Varlığı Ne Kadar?

ATV ekranlarından gerçekleştirdiği dini televizyon programı ile popüler hale gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir düğün ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Düğünde yaşananlar karşısında bir hayli şaşıran sosyal medya kullanıcıları ilginç yorumlar ile Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na da seslendi. İşte detaylar...