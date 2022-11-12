Hande Erçel'in Kardeşi Gamze Erçel Tanınmaz Bir Halde! Kanser Olayından Aylar Sonra Ortaya Çıktı, Bakanlar Eriyip Kaldı! "Erçel Kardeşler Diye Bir Şey Var!"
Türkiye’nin en güzel kadınlarından birisi olan Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel artık tanınmaz halde. Kanser olayının ardından aylar sonra ortaya çıkanlar herkesin içini eriten o paylaşımları ve sosyal medyada gelen yorumları sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar...
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından sıkça bahsettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, yalnızca içerisine dâhil olduğu projeler ve anlaşmalarla değil aynı zamanda da özel hayatıyla da en çok dikkat çeken isimlerden birisi olmuş vaziyette. Yalnızca kendisi değil aynı zamanda da ailesiyle de mercek altında tutulan Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel’de sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmayı başardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.