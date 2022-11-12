- 12 Kas 2022 - 23:32

Hande Erçel'in Kardeşi Gamze Erçel'in Son Hali Şok Etti! Yeni İmajıyla Tanınmaz Bir Halde! Bakanlar Eriyip Kaldı! "Erçel Kardeşler Diye Bir Şey Var!"

Türkiye’nin en güzel kadınlarından birisi olan Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel artık tanınmaz halde. Üzücü olayının ardından aylar sonra ortaya çıkanlar herkesin içini eriten o paylaşımları ve sosyal medyada gelen yorumları sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar...

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından sıkça bahsettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, yalnızca içerisine dâhil olduğu projeler ve anlaşmalarla değil aynı zamanda da özel hayatıyla da en çok dikkat çeken isimlerden birisi olmuş vaziyette. Yalnızca kendisi değil aynı zamanda da ailesiyle de mercek altında tutulan Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel’de sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Kas 2022 - 23:32 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş Evleniyor mu, kiminle evleniyor? Perihan Savaş kimdir, kaç yaşındadır, Eşi Kimdir? mask
Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş Evleniyor mu, kiminle evleniyor? Perihan Savaş kimdir, kaç yaşındadır, Eşi Kimdir?
Nihat Hatipoğlu’nun Eşi Emel Hatipoğlu Kimdir? Nihat Hatipoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Nihat Hatipoğlu Mal Varlığı Ne Kadar? mask
Nihat Hatipoğlu’nun Eşi Emel Hatipoğlu Kimdir? Nihat Hatipoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Nihat Hatipoğlu Mal Varlığı Ne Kadar?
Dilan Çiçek Deniz ile Nişanlısı Thor Saevarsson Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5… Thor Saevarsson Kimdir, Nereli, Ne İş Yapıyor? mask
Dilan Çiçek Deniz ile Nişanlısı Thor Saevarsson Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5… Thor Saevarsson Kimdir, Nereli, Ne İş Yapıyor?
Serdar Ortaç Ne Hastası? Serdar Ortaç’ın MS Hastalığı Nedir? MS Hastalığının Tedavisi Var Mı, Yoksa Tehlikeli Bir Hastalık Mı? mask
Serdar Ortaç Ne Hastası? Serdar Ortaç’ın MS Hastalığı Nedir? MS Hastalığının Tedavisi Var Mı, Yoksa Tehlikeli Bir Hastalık Mı?
Tuzak Dizisinin Luna’sı İlayda Çevik Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! İlayda Çevik Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Meğer Talat Bulut… mask
Tuzak Dizisinin Luna’sı İlayda Çevik Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! İlayda Çevik Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Meğer Talat Bulut…
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında neler oluyor? Evlilik Çetesi olayı ne? Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu, Bir Anda Ortalık Alev Aldı! mask
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında neler oluyor? Evlilik Çetesi olayı ne? Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu, Bir Anda Ortalık Alev Aldı!
Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar Çiftinin Çocuğu Görüldü! Ayna Pozuyla Görenlerin Dibini Düşürdü; Kalpleri Yerinden Çıkardı! ”Apar Topar Evlenmişti... mask
Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar Çiftinin Çocuğu Görüldü! Ayna Pozuyla Görenlerin Dibini Düşürdü; Kalpleri Yerinden Çıkardı! ”Apar Topar Evlenmişti...
Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın’dan Öcünü Aldı! Deha Bilimlier Olayının Detaylarını Anlattı! Şimdi Demet Akalın Ağzını Açarsa Kıyamet Kopacak! Neler Oluyor? mask
Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın’dan Öcünü Aldı! Deha Bilimlier Olayının Detaylarını Anlattı! Şimdi Demet Akalın Ağzını Açarsa Kıyamet Kopacak! Neler Oluyor?
Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral’ın Minili Pozları Dudakları Uçuklattı! Tişörtünü Kaldırıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Instagram Alev Alev Yanıyor! mask
Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral’ın Minili Pozları Dudakları Uçuklattı! Tişörtünü Kaldırıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Instagram Alev Alev Yanıyor!
Çocuktan Al Haberi’nin Ebrar'ı Artık Tanınacak Gibi Değil! Ağzı, Yüzü, Gözü, Kaşı… ! Ebrar Demirbilek şimdi ne yapıyor, kaç yaşında, son hali nasıl? mask
Çocuktan Al Haberi’nin Ebrar'ı Artık Tanınacak Gibi Değil! Ağzı, Yüzü, Gözü, Kaşı… ! Ebrar Demirbilek şimdi ne yapıyor, kaç yaşında, son hali nasıl?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Doğuştan Hem Cesur, Hem Korkusuz Olan Burçlar Belli Oldu! 24 saat Yürek Yiyorlar! İşte Gözü pek, Yürekli O Burçlar… mask
Doğuştan Hem Cesur, Hem Korkusuz Olan Burçlar Belli Oldu! 24 saat Yürek Yiyorlar! İşte Gözü pek, Yürekli O Burçlar…
Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş Evleniyor mu, kiminle evleniyor? Perihan Savaş kimdir, kaç yaşındadır, Eşi Kimdir? mask
Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş Evleniyor mu, kiminle evleniyor? Perihan Savaş kimdir, kaç yaşındadır, Eşi Kimdir?
Nihat Hatipoğlu’nun Eşi Emel Hatipoğlu Kimdir? Nihat Hatipoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Nihat Hatipoğlu Mal Varlığı Ne Kadar? mask
Nihat Hatipoğlu’nun Eşi Emel Hatipoğlu Kimdir? Nihat Hatipoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Nihat Hatipoğlu Mal Varlığı Ne Kadar?
Dilan Çiçek Deniz ile Nişanlısı Thor Saevarsson Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5… Thor Saevarsson Kimdir, Nereli, Ne İş Yapıyor? mask
Dilan Çiçek Deniz ile Nişanlısı Thor Saevarsson Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5… Thor Saevarsson Kimdir, Nereli, Ne İş Yapıyor?
Serdar Ortaç Ne Hastası? Serdar Ortaç’ın MS Hastalığı Nedir? MS Hastalığının Tedavisi Var Mı, Yoksa Tehlikeli Bir Hastalık Mı? mask
Serdar Ortaç Ne Hastası? Serdar Ortaç’ın MS Hastalığı Nedir? MS Hastalığının Tedavisi Var Mı, Yoksa Tehlikeli Bir Hastalık Mı?
Tuzak Dizisinin Luna’sı İlayda Çevik Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! İlayda Çevik Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Meğer Talat Bulut… mask
Tuzak Dizisinin Luna’sı İlayda Çevik Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! İlayda Çevik Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Meğer Talat Bulut…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL