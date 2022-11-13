- 13 Kas 2022 - 00:02 G: 13 Kas 2022 - 00:06

Dilan Çiçek Deniz ile Nişanlısı Thor Saevarsson Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5… Thor Saevarsson Kimdir, Nereli, Ne İş Yapıyor?

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan özellikle de geçtiğimiz sezonlarda arka arkaya rol aldığı iddialı yapımlar ile popülerlik kazanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi hakkında konuştu. Dilan Çiçek Deniz’in bu esnada söyledikleri ise, magazin takipçilerinin akıllarına nişanlısı Thor Saevarsson ile evliliğin ne zaman olduğunu getirdi! İşte Thor Saevarsson ile ilgili detaylar...

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan özellikle de geçtiğimiz sezonlarda arka arkaya rol aldığı iddialı yapımlar ile popülerlik kazanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi hakkında konuştu. Dilan Çiçek Deniz’in bu esnada söyledikleri ise, magazin takipçilerinin akıllarına nişanlısı Thor Saevarsson ile evliliğin ne zaman olduğunu getirdi! Peki, Dilan Çiçek Deniz’in nişanlısı Thor Saevarsson kimdir? Thor Saevarsson kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

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13 Kas 2022 - 00:02 - Magazin

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Dilan Çiçek Deniz ile Nişanlısı Thor Saevarsson Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5… Thor Saevarsson Kimdir, Nereli, Ne İş Yapıyor? mask
Dilan Çiçek Deniz ile Nişanlısı Thor Saevarsson Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5… Thor Saevarsson Kimdir, Nereli, Ne İş Yapıyor?
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