Dilan Çiçek Deniz ile Nişanlısı Thor Saevarsson Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5… Thor Saevarsson Kimdir, Nereli, Ne İş Yapıyor?
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan özellikle de geçtiğimiz sezonlarda arka arkaya rol aldığı iddialı yapımlar ile popülerlik kazanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi hakkında konuştu. Dilan Çiçek Deniz’in bu esnada söyledikleri ise, magazin takipçilerinin akıllarına nişanlısı Thor Saevarsson ile evliliğin ne zaman olduğunu getirdi! İşte Thor Saevarsson ile ilgili detaylar...
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan özellikle de geçtiğimiz sezonlarda arka arkaya rol aldığı iddialı yapımlar ile popülerlik kazanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi hakkında konuştu. Dilan Çiçek Deniz’in bu esnada söyledikleri ise, magazin takipçilerinin akıllarına nişanlısı Thor Saevarsson ile evliliğin ne zaman olduğunu getirdi! Peki, Dilan Çiçek Deniz’in nişanlısı Thor Saevarsson kimdir? Thor Saevarsson kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
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13 Kas 2022 - 00:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.