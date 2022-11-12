Dilan Çiçek Deniz’in Nişanlısı Thor Saevarsson Kimdir? Thor Saevarsson’un Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan özellikle de geçtiğimiz sezonlarda arka arkaya rol aldığı iddialı yapımlar ile popülerlik kazanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi hakkında konuştu. Dilan Çiçek Deniz’in bu esnada söyledikleri ise, magazin takipçilerinin akıllarına nişanlısı Thor Saevarsson ile evliliğin ne zaman olduğunu getirdi! Peki, Dilan Çiçek Deniz’in nişanlısı Thor Saevarsson kimdir? Thor Saevarsson kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

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