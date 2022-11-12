Serdar Ortaç Ne Hastası? Serdar Ortaç’ın MS Hastalığı Nedir? MS Hastalığı Tehlikeli Bir Hastalık Mı?
Her şarkısı ile liste başını zorlayan ve hafızalara kazınan ünlü popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün Ankara’da sahne aldı. Ankara sahnesinde yaşadıkları ile dinleyicilerini bir hayli şaşırtan Serdar Ortaç, hayranlarına ise hastalığının son durumunu merak ettirdi. İş
Her şarkısı ile liste başını zorlayan ve hafızalara kazınan ünlü popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün Ankara’da sahne aldı. Ankara sahnesinde yaşadıkları ile dinleyicilerini bir hayli şaşırtan Serdar Ortaç, hayranlarına ise hastalığının son durumunu merak ettirdi. Öte yandan bir süredir MS ile mücadele eden Serdar Ortaç’ın sağlık durumuna ilişkin son bilgi de geldi. Peki, Serdar Ortaç ne hastası? Serdar Ortaç’ın MS Hastalığı nedir? MS hastalığı tehlikeli bir hastalık mı? İşte, detaylar…
12 Kas 2022 - 14:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.