Her şarkısı ile liste başını zorlayan ve hafızalara kazınan ünlü popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün Ankara’da sahne aldı. Ankara sahnesinde yaşadıkları ile dinleyicilerini bir hayli şaşırtan Serdar Ortaç, hayranlarına ise hastalığının son durumunu merak ettirdi. Öte yandan bir süredir MS ile mücadele eden Serdar Ortaç’ın sağlık durumuna ilişkin son bilgi de geldi. Peki, Serdar Ortaç ne hastası? Serdar Ortaç’ın MS Hastalığı nedir? MS hastalığı tehlikeli bir hastalık mı? İşte, detaylar…