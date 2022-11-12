Tuzak Dizisinin Luna’sı İlayda Çevik Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! İlayda Çevik Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Meğer Talat Bulut…
Şimdilerde ekranların yeni başlayan yapımları arasına girmiş olan ve sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelmiş olan Tuzak dizisinde yer alan ünlü oyuncu İlayda Çevik, tüm dikkatleri üzerine çekti. Tuzak dizisinde birbirinden iddialı isimler ile rol alan İlayda Çevik, dizide Luna karakterini canlandırmaya başladı.
Şimdilerde ekranların yeni başlayan yapımları arasına girmiş olan ve sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelmiş olan Tuzak dizisinde yer alan ünlü oyuncu İlayda Çevik, tüm dikkatleri üzerine çekti. Tuzak dizisinde birbirinden iddialı isimler ile rol alan İlayda Çevik, dizide Luna karakterini canlandırmaya başladı. Öte yandan Tuzak dizisi izleyicisi, İlayda Çevik’in hayatını merak eder hale geldi! Peki, Tuzak dizisinin Luna’sı İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, aslen nereli? İlayda Çevik nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
12 Kas 2022 - 23:05 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.