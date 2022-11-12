Tuzak Dizisinin Luna’sı İlayda Çevik Kimdir? İlayda Çevik ve Talat Bulut’un Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Meğer…

Şimdilerde ekranların yeni başlayan yapımları arasına girmiş olan ve sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelmiş olan Tuzak dizisinde yer alan ünlü oyuncu İlayda Çevik, tüm dikkatleri üzerine çekti. Tuzak dizisinde birbirinden iddialı isimler ile rol alan İlayda Çevik, dizide Luna karakterini canlandırmaya başladı. Öte yandan Tuzak dizisi izleyicisi, İlayda Çevik’in hayatını merak eder hale geldi! Peki, Tuzak dizisinin Luna’sı İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında, aslen nereli? İlayda Çevik nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…