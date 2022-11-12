Tarım Kredi Market’in Fiyatlarını Görenler Halay Çekiyor! Kırmızı Et, Beyaz ve Peynir Fiyatlarında Neredeyse Yarı Yarıya İndirim! Sınırlı Sayıda…
Tarım Kredi Market, milyonlarca müşterisine muhteşem haberi duyurdu! Fiyatlarıyla vurgun yapan Tarım Kredi Market’in etiketlerini görenler ise halay çekmeye başladı! Kırmızı et, beyaz ve peynir fiyatlarında muhteşem bir kampanya başlatan Tarım Kredi Market, dışardan alındığında yüksek fiyatlar verilecek bu ürünlerinde neredeyse yarı yarıya indirim başlattı. İşte sınırlı sayıyla müşterilerine muhteşem indirimi duyuran Tarım Kredi Market’in indirimleri…
A101, BİM ve ŞOK gibi marketler kısa bir süre önce muhteşem indirimler yaparak; müşterilerinin yüzünü güldürmüş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Tarım Kredi Market’te krizi fırsata çevirerek; evlerin olmazsa olmazı ürünlerde şok bir indirim yaptı. Özellikle kırmızı et, beyaz ve peynirde yapmış olduğu indirimle şok eden Tarım Kredi Market, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.