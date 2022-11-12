Tarım Kredi Market’in Fiyatlarını Görenler Halay Çekiyor! Kırmızı Et, Beyaz ve Peynir Fiyatlarında Neredeyse Yarı Yarıya İndirim! Sınırlı Sayıda…

A101, BİM ve ŞOK gibi marketler kısa bir süre önce muhteşem indirimler yaparak; müşterilerinin yüzünü güldürmüş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Tarım Kredi Market’te krizi fırsata çevirerek; evlerin olmazsa olmazı ürünlerde şok bir indirim yaptı. Özellikle kırmızı et, beyaz ve peynirde yapmış olduğu indirimle şok eden Tarım Kredi Market, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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