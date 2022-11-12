Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı Kanalı Ayağa Kaldırdı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu, Bir Anda Ortalık Alev Aldı!

Show TV ekranlarından yayınlanan gündüz kuşağı programından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, şimdilerde seyircisinin merak ile takip etmeye başladığı bir olayın peşinde iz sürer hale geldi. Evlilik vaadi ile dolandırılan kişilerin iddiaları üzerine peşine düştüğü isimlerin bir çete olduğunu ortaya çıkaran Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının canlı yayınlarının ardından gelen tutuklamalar ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında neler oluyor? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı evlilik çetesi olayı ne? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…