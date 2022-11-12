Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında neler oluyor? Evlilik Çetesi olayı ne? Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu, Bir Anda Ortalık Alev Aldı!
Show TV ekranlarından yayınlanan gündüz kuşağı programından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, şimdilerde seyircisinin merak ile takip etmeye başladığı bir olayın peşinde iz sürer hale geldi. Evlilik vaadi ile dolandırılan kişilerin iddiaları üzerine peşine düştüğü isimlerin bir çete olduğunu ortaya çıkaran Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının canlı yayınlarının ardından gelen tutuklamalar ise, herkesi şaşırtmayı başardı! İşte izleyenleri şaşırtan o olayın detayları...
Show TV ekranlarından yayınlanan gündüz kuşağı programından biri olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, şimdilerde seyircisinin merak ile takip etmeye başladığı bir olayın peşinde iz sürer hale geldi. Evlilik vaadi ile dolandırılan kişilerin iddiaları üzerine peşine düştüğü isimlerin bir çete olduğunu ortaya çıkaran Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının canlı yayınlarının ardından gelen tutuklamalar ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında neler oluyor? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı evlilik çetesi olayı ne? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının son bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…
12 Kas 2022 - 23:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.