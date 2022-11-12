- 12 Kas 2022 - 15:51 G: 12 Kas 2022 - 15:54

Kıdem Tazminatında Son Dakika Gelişmesi! Sadece Sayılı Günler Kaldı; Asgari Ücret ve EYT’den Sonra Büyük Bomba Patladı! Neler Oluyor?

Asgari ücret zammına gözler kilitlenmişken, asgari ücretin etkileyeceği bilinen kıdem tazminatı için de detaylar netleşmeye başladı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu öncesinde tahminler devam ederken; özellikle de asgari ücretin yaratacağı kıdem tazminatı üzerindeki iki değişiklik uzmanların gündemini oluşturur hale geldi. İşte EYT ve Kıdem tazminatı ile ilgili son detaylar...

Asgari ücret zammına gözler kilitlenmişken, asgari ücretin etkileyeceği bilinen kıdem tazminatı için de detaylar netleşmeye başladı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu öncesinde tahminler devam ederken; özellikle de asgari ücretin yaratacağı kıdem tazminatı üzerindeki iki değişiklik uzmanların gündemini oluşturur hale geldi. Peki, kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılır? EYT’liler ne kadar kıdem tazminatı alacak? Kıdem tazminatı ocak ayında neler değişecek? İşte, detaylar…

12 Kas 2022 - 15:51 - Gündem

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