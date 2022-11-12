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12 Kas 2022 - 22:57

Camdaki Kız Dizisinde Hayri Resti Çekti! "Yara Bandı Değilim...?" Nalan Hap Yuttu, Gerçekler Bir Bir Ortaya Çıkıyor! "Hamileyim, Bebeğin Babası Sedat" Tepkiler Arka Arkaya….

Ekranların en çok ses getiren yapımlardan biri olan Camdaki Kız dizisi, bu hafta seyirci karşısına 56. bölümü ile çıktı. Camdaki Kız dizisinin son bölümüne damga vuran olay, hiç kuşkusuz Nalan ile Hayri’nin yakınlaştığı o sahne oldu. O sahne sonrası sosyal medyada hareketlenirken; Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş başladı! İşte sevilen dizi ile ilgili son detaylar...