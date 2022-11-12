Camdaki Kız Dizisinde Nalan Hap Yuttu! Başına Gelen Bela Öyle Böyle Değil, Yasak Aşkı Uğruna… “Rezilsiniz!” Tepkiler Arka Arkaya….
Ekranların en çok ses getiren yapımlardan biri olan Camdaki Kız dizisi, bu hafta seyirci karşısına 56. bölümü ile çıktı. Camdaki Kız dizisinin son bölümüne damga vuran olay, hiç kuşkusuz Nalan ile Hayri’nin yakınlaştığı o sahne oldu. O sahne sonrası sosyal medyada hareketlenirken; Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş başladı! İşte sevilen dizi ile ilgili son detaylar...
Ekranların en çok ses getiren yapımlardan biri olan Camdaki Kız dizisi, bu hafta seyirci karşısına 56. bölümü ile çıktı. Camdaki Kız dizisinin son bölümüne damga vuran olay, hiç kuşkusuz Nalan ile Hayri’nin yakınlaştığı o sahne oldu. O sahne sonrası sosyal medyada hareketlenirken; Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş başladı! Peki, Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
12 Kas 2022 - 15:54 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.