6 Aylık Hamile Fahriye Evcen’den Dudakları Uçuklatan Poz! Bebeğinin Adı Belli Oldu Mu? İkinci Çocuğu Görününce Sevenleri Bastı Çığlığı!

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü isimli dizide canlandırdığı Necla karakterinden sonra iyi bir çıkış yakalamış ve setlerin aranan yüzleri haline gelmişti. Şimdilerde ikinci hamileliği nedeniyle setlerden uzak duran Fahriye Evcen’den çok konuşulacak bir fotoğraf geldi. Fahriye Evcen’in karnı burnunda halleri sosyal medyanın gündemine otururken, ünlü oyuncunun resmine gelen yorumlar da çok konuşuldu. Peki, Fahriye Evcen ne paylaştı? Fahriye Evcen nasıl bir paylaşım yaptı? Fahriye Evcen’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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