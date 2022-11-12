Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar Çiftinin Çocuğu Görüldü! Ayna Pozuyla Görenlerin Dibini Düşürdü; Kalpleri Yerinden Çıkardı! ”Apar Topar Evlenmişti...

Ünlü türkücülerden biri olan ve özellikle de katıldığı Survivor Türkiye yarışmasındaki tavırları ile hafızalara kazınan Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Bir hayranı ile evlendiği öğrenilen Nihat Doğan’ın baba olacağı ise, düğünden hemen sonra ortaya çıkmıştı. Baba olacağı iddialarını doğrulayan Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan’dan çok konuşulacak pozlar geldi! Peki, Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan ne paylaştı? Arzu Doğan nasıl bir paylaşım yaptı? Arzu Doğan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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