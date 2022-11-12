- 12 Kas 2022 - 22:51

Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar Çiftinin Çocuğu Görüldü! Ayna Pozuyla Görenlerin Dibini Düşürdü; Kalpleri Yerinden Çıkardı! ”Apar Topar Evlenmişti...

Baba olacağı iddialarını doğrulayan Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan’dan çok konuşulacak pozlar geldi! Peki, Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan ne paylaştı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Ünlü türkücülerden biri olan ve özellikle de katıldığı Survivor Türkiye yarışmasındaki tavırları ile hafızalara kazınan Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Bir hayranı ile evlendiği öğrenilen Nihat Doğan’ın baba olacağı ise, düğünden hemen sonra ortaya çıkmıştı. Baba olacağı iddialarını doğrulayan Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan’dan çok konuşulacak pozlar geldi! Peki, Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan ne paylaştı? Arzu Doğan nasıl bir paylaşım yaptı? Arzu Doğan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

12 Kas 2022 - 22:51 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın’dan Öcünü Aldı! Deha Bilimlier Olayının Detaylarını Anlattı! Şimdi Demet Akalın Ağzını Açarsa Kıyamet Kopacak! Neler Oluyor? mask
Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın’dan Öcünü Aldı! Deha Bilimlier Olayının Detaylarını Anlattı! Şimdi Demet Akalın Ağzını Açarsa Kıyamet Kopacak! Neler Oluyor?
Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral’ın Minili Pozları Dudakları Uçuklattı! Tişörtünü Kaldırıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Instagram Alev Alev Yanıyor! mask
Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral’ın Minili Pozları Dudakları Uçuklattı! Tişörtünü Kaldırıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Instagram Alev Alev Yanıyor!
Çocuktan Al Haberi’nin Ebrar'ı Artık Tanınacak Gibi Değil! Ağzı, Yüzü, Gözü, Kaşı… ! Ebrar Demirbilek şimdi ne yapıyor, kaç yaşında, son hali nasıl? mask
Çocuktan Al Haberi’nin Ebrar'ı Artık Tanınacak Gibi Değil! Ağzı, Yüzü, Gözü, Kaşı… ! Ebrar Demirbilek şimdi ne yapıyor, kaç yaşında, son hali nasıl?
Şeyma Subaşı’ya Eski Kocası Acun Ilıcalı’dan Düğün Hediyesi! Meedo Düğüne Günler Kala Çıldıracak… Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor! mask
Şeyma Subaşı’ya Eski Kocası Acun Ilıcalı’dan Düğün Hediyesi! Meedo Düğüne Günler Kala Çıldıracak… Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor!
Masterchef Fatma Nur İçin Alınan Önlem Acun Medya’yı Bile Aştı! Twitter Bunu Konuşuyor; Bundan Sonra Ekranlarda Fatma Nur Göründüğü Gibi… mask
Masterchef Fatma Nur İçin Alınan Önlem Acun Medya’yı Bile Aştı! Twitter Bunu Konuşuyor; Bundan Sonra Ekranlarda Fatma Nur Göründüğü Gibi…
Yargı’nın Derya Savcı’sı Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Baş Döndürdü! “Aman Pars Savcı Görmesin!” Fiziğiyle Ders Kitaplarına Yakında Konu Olacak… mask
Yargı’nın Derya Savcı’sı Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Baş Döndürdü! “Aman Pars Savcı Görmesin!” Fiziğiyle Ders Kitaplarına Yakında Konu Olacak…
Seda Sayan’ın Başı Büyük Belada! Öyle Bir Görseli Basına Sızdı Ki… “Çağlar Ökten Görmeden Sil!” Kimse İhtimal Bile Vermemişti Ama… mask
Seda Sayan’ın Başı Büyük Belada! Öyle Bir Görseli Basına Sızdı Ki… “Çağlar Ökten Görmeden Sil!” Kimse İhtimal Bile Vermemişti Ama…
Masterchef Burak Kaya’nın Sevgilisi Stüdyoyu Bastı! Şefler Bile Engel Olamadı; Öyle Bir Kavga Alevlendi Ki… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Masterchef Burak Kaya’nın Sevgilisi Stüdyoyu Bastı! Şefler Bile Engel Olamadı; Öyle Bir Kavga Alevlendi Ki… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
6 Aylık Hamile Fahriye Evcen’den Dudakları Uçuklatan Poz! Bebeğinin Adı Belli Oldu Mu? İkinci Çocuğu Görününce Sevenleri Bastı Çığlığı! mask
6 Aylık Hamile Fahriye Evcen’den Dudakları Uçuklatan Poz! Bebeğinin Adı Belli Oldu Mu? İkinci Çocuğu Görününce Sevenleri Bastı Çığlığı!
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı Kanalı Ayağa Kaldırdı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu, Bir Anda Ortalık Alev Aldı! mask
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı Kanalı Ayağa Kaldırdı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu, Bir Anda Ortalık Alev Aldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar Çiftinin Çocuğu Görüldü! Ayna Pozuyla Görenlerin Dibini Düşürdü; Kalpleri Yerinden Çıkardı! ”Apar Topar Evlenmişti... mask
Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar Çiftinin Çocuğu Görüldü! Ayna Pozuyla Görenlerin Dibini Düşürdü; Kalpleri Yerinden Çıkardı! ”Apar Topar Evlenmişti...
Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın’dan Öcünü Aldı! Deha Bilimlier Olayının Detaylarını Anlattı! Şimdi Demet Akalın Ağzını Açarsa Kıyamet Kopacak! Neler Oluyor? mask
Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın’dan Öcünü Aldı! Deha Bilimlier Olayının Detaylarını Anlattı! Şimdi Demet Akalın Ağzını Açarsa Kıyamet Kopacak! Neler Oluyor?
Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral’ın Minili Pozları Dudakları Uçuklattı! Tişörtünü Kaldırıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Instagram Alev Alev Yanıyor! mask
Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral’ın Minili Pozları Dudakları Uçuklattı! Tişörtünü Kaldırıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Instagram Alev Alev Yanıyor!
Çocuktan Al Haberi’nin Ebrar'ı Artık Tanınacak Gibi Değil! Ağzı, Yüzü, Gözü, Kaşı… ! Ebrar Demirbilek şimdi ne yapıyor, kaç yaşında, son hali nasıl? mask
Çocuktan Al Haberi’nin Ebrar'ı Artık Tanınacak Gibi Değil! Ağzı, Yüzü, Gözü, Kaşı… ! Ebrar Demirbilek şimdi ne yapıyor, kaç yaşında, son hali nasıl?
İŞKUR 11 Bin TL Maaşlı İş İlanlarını Duyurdu! Bugün Başlayan 1 Ay Sonra Maaş Alacak! Tam Tamına 69 İlde… 19 – 38 Yaş Herkes Başvursun! mask
İŞKUR 11 Bin TL Maaşlı İş İlanlarını Duyurdu! Bugün Başlayan 1 Ay Sonra Maaş Alacak! Tam Tamına 69 İlde… 19 – 38 Yaş Herkes Başvursun!
Akaryakıt Fiyatlarına Dev İndirim Haberi! 15 Kasım Salı Günü! Tam Tamına 2 TL İndirim...! İşte Ankara, İstanbul ve İzmir LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları... mask
Akaryakıt Fiyatlarına Dev İndirim Haberi! 15 Kasım Salı Günü! Tam Tamına 2 TL İndirim...! İşte Ankara, İstanbul ve İzmir LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL