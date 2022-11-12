Nihat Doğan ve Arezoo Gharlar Çiftinin Çocuğu Görüldü! Ayna Pozuyla Görenlerin Dibini Düşürdü; Kalpleri Yerinden Çıkardı! ”Apar Topar Evlenmişti...
Baba olacağı iddialarını doğrulayan Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan’dan çok konuşulacak pozlar geldi! Peki, Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan ne paylaştı? İşte merak edilen tüm detaylar...
Ünlü türkücülerden biri olan ve özellikle de katıldığı Survivor Türkiye yarışmasındaki tavırları ile hafızalara kazınan Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Bir hayranı ile evlendiği öğrenilen Nihat Doğan’ın baba olacağı ise, düğünden hemen sonra ortaya çıkmıştı. Baba olacağı iddialarını doğrulayan Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan’dan çok konuşulacak pozlar geldi! Peki, Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan ne paylaştı? Arzu Doğan nasıl bir paylaşım yaptı? Arzu Doğan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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12 Kas 2022 - 22:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.