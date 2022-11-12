- 12 Kas 2022 - 22:41

Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın’dan Öcünü Aldı! Deha Bilimlier Olayının Detaylarını Anlattı! Şimdi Demet Akalın Ağzını Açarsa Kıyamet Kopacak! Neler Oluyor?

Yasak aşk iddialarına adı karışması nedeniyle magazinin ‘metres’ polemiğini başlatan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’ndan hakkındaki iddialara tam 10 ay sonra cevap geldi. Kendisini suçlayan bir dönem yakın arkadaşı Demet Akalın’a da seslenen Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın’ın kendisi ile ilgili söylediği sözlere ilk kez yanıt verdi. İşte detaylar...

Yasak aşk iddialarına adı karışması nedeniyle magazinin ‘metres’ polemiğini başlatan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’ndan hakkındaki iddialara tam 10 ay sonra cevap geldi. Kendisini suçlayan bir dönem yakın arkadaşı Demet Akalın’a da seslenen Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın’ın kendisi ile ilgili söylediği sözlere ilk kez yanıt verdi. Peki, Gülşah Saraçoğlu ile Deha Bilimler aşk yaşadı mı? Gülşah Saraçoğlu, yasak aşk iddialarına ne dedi? Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…

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12 Kas 2022 - 22:41 - Magazin

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