Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın’dan Öcünü Aldı! Deha Bilimlier Olayının Detaylarını Anlattı! Şimdi Demet Akalın Ağzını Açarsa Kıyamet Kopacak! Neler Oluyor?
Yasak aşk iddialarına adı karışması nedeniyle magazinin ‘metres’ polemiğini başlatan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’ndan hakkındaki iddialara tam 10 ay sonra cevap geldi. Kendisini suçlayan bir dönem yakın arkadaşı Demet Akalın’a da seslenen Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın’ın kendisi ile ilgili söylediği sözlere ilk kez yanıt verdi. İşte detaylar...
Yasak aşk iddialarına adı karışması nedeniyle magazinin ‘metres’ polemiğini başlatan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’ndan hakkındaki iddialara tam 10 ay sonra cevap geldi. Kendisini suçlayan bir dönem yakın arkadaşı Demet Akalın’a da seslenen Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın’ın kendisi ile ilgili söylediği sözlere ilk kez yanıt verdi. Peki, Gülşah Saraçoğlu ile Deha Bilimler aşk yaşadı mı? Gülşah Saraçoğlu, yasak aşk iddialarına ne dedi? Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…
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12 Kas 2022 - 22:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.